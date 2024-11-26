Самый дорогой вратарь в истории. Голкипер сборной России опозорился в матче Лиги чемпионов. Видео

Вратарь французского клуба "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной России Матвей Сафонов неудачно провел первый тайм гостевого матча 5-го тура Лиги чемпионов против "Баварии". 25-летний уроженец Ставрополя пропустил нелепый гол, став настоящим посмещем в сети.

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На 38-й минуте хозяева получили право на угловой. Киммих смог настолько классно выкрутить мяч, что Сафонов не смог ни отбить его не зафиксировать в руках.

Круглый снаряд отскочил к Мин Дже Киму и 28-летний защитник головой забил единственный и победный гол в поединке.

Напомним, что Сафонов перешел в Париж летом 2024 года, став самым дорогим голкипером, которого ПСЖ купил за всю свою историю: трансфер оценивался в 20 миллионов евро. Матвей сыграл с того момента в 5 матчах во всех турнирах. Россиянин пропустил 2 гола. В трех поединках отстоял на 0.

Отметим, что Сафонов играл за разные возрастные сборные России с 2015 года. Осенью 2020 года руководство первой сборной вызвало вратаря на подготовку к матчам Лиги наций против команд Турции и Венгрии.

Является двукратным бронзовым призером чемпионата Росси. В сезоне 2019/2020 занял второе место в списке 33 лучших футболистов чемпионата России.

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