'Глюк FIFA в реальной жизни'. Скандальное видео из УПЛ стало вирусным в сети

Матч 7-го тура чемпионата Украины по футболу между "Александрией" и "Минаем" закончились скандалом. Главный арбитр встречи Александр Шандор дал финальный свисток, а через секунду хозяева забили победный гол.

Инцидент случился в компенсированное время на 7-й дополнительной минуте, когда александрийцы подавали с углового.

При счете 1:1 подопечные Руслана Рутаня получили право на последнюю атаку, навес последовал на дальнюю штангу после чего рефери свистнул об окончании игры. Сразу после этого последовал точный удар в ворота.

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Футболисты и тренерский штаб кинулись что то доказывать Шандору, но это ни на что не повлияло. Окончательный счет 1:1.

В сети этот момент стал вирусным. Пользователи шутили, что так в реальной жизни выглядит глюк компьютерной игры "FIFA".

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