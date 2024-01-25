Главный тренер сборной России по футболу навсегда увез из РФ свою семью

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин перевез в Таллин жену Дашу и дочерей Дарью (род. 4 сентября 2018) и Александру (род. 4 апреля 2020). Даша Гордеева является третьей женой российского специалиста и младше его на 21 год. Они поженились в 2017 году. Также у Гордеевой есть дочь Анита (2010) от первого брака.

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В интервью российским СМИ Гордеева заявила, что это было совместное решение с Карпиным.

"Девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита уже год живет в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно. Летом переедем насовсем. Надо к школе готовиться. Будем приезжать к папе с девочками, как мы делаем сейчас", – цитирует Гордееву sport24.ru.

Отметим, что Карпин и Гордеева очень давно знакомы. Еще в 14 лет Валерий подружился с ровесницей и даже познакомил со своей мамой.

Этой девочкой была мать его будущей супруги Дарьи Гордеевой. После их судьбы разошлись, но они по прежнему продолжали общаться, так как Валерия Карпин остался другом семьи Гордеевых. Сама Даша признавалась, что 25 лет называла Карпина - дядя Валера.

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