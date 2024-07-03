Где смотреть Испания – Германия: расписание трансляций матча 1/4 финала Евро-2024

Хозяин чемпионата Европы по футболу 2024 года сборная Германии в пятницу, 5 июля, откроет четвертьфинальную стадию турнира. Команда Юлиана Нагельсмана встретится с испанцами, которые выиграли все свои четыре матча на первенстве с общим счетом 9:1.

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Встречу принимает стадион "МХП-Арена" в Штутгарте. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Испания – Германия. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Команды провели друг с другом 26 матчей – восемь выиграла Испания, а девять – Германия. На чемпионате мира 2022 года в Катаре соперники встречались на групповом этапе и завершили игру вничью 1:1. Интересно, что именно "фурия роха" и Бундестим являются рекордсмена по количеству побед на европейских первенствах – у коллективов по три "золота".

Как сообщал OBOZ.UA, в матче 1/8 финала чемпионата Евроы-2024 между сборными Турции и Австрии был забит самый быстрый гол в истории первенства на стадии плей-офф.

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