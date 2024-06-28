Где смотреть Германия – Дания: расписание трансляций матча 1/8 финала Евро-2024

Хозяева чемпионата Европы по футболу 2024 года немцы в субботу, 29 июня, проведет матч первого раунда плей-офф. Бундестим под руководством тренера Юлиана Нагельсмана сразятся за выход в четвертьфинал домашнего первенство с командой Дании.

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Встречу принимает знаменитый стадион "Сигнал-Идуна Парк" в Дортмунде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Кроме того, эфир бесплатно организовывают региональные каналы "Суспильного", доступные в цифровом эфирном телевидении T2. Комментаторами будут Вадим Скичко і Глиб Скрипченко.

У команд богатая история встреч – всего соперники провели 28 матчей. 15 побед одержала Германия, восемь – Дания. В трех последних играх из четырех была зафиксирована ничья. При этом скандинавы неизменно забивают в ворота соперника, начиная с 1996 года.

Как сообщал OBOZ.UA, суперкомпьютер аналитической компании Opta перед стартом плей-офф Евро-2024 назвал главных фаворитов турнира.

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