Футболисты отпраздновали выход на ЧМ-2022 купанием с полуголыми сотрудницами отеля

Сборная Дании по футболу отметила выход на чемпионат мира-2022 неприличной вечеринкой в отеле Marienlyst в Хельсингёре. В скандале оказались замешаны защитник "Челси" Андреас Кристенсен, игрок "Тоттенхэма" Пьер-Эмиль Хейбьерг, футболисты "Лестера" Каспер Шмейхель и Янник Вестергор, а также представител из "Брентфорда" Кристиан Норгор и Матиас Йенсен.

Журнал Se og Hor получил в свое распоряжение слитое электронное письмо менеджера отеля Майкла Лауритсена, в котором он возмутился поведением своих сотрудниц, назвав произошедшее "разочаровывающим и совершенно неприемлемым". Согласно этому сообщению, игроки национальной сборной и полуголые девушки плавали в одном бассейне за несколько дней до матча чемпионата мира по футболу против Молдовы.

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"К сожалению, есть некоторые сотрудники, которые были слишком добры по отношению к национальной сборной, что я даже в самом смелом воображении, не мог себе представить", – написал Лауритсен.

Hotel Marienlyst постоянное место, которое благодаря своему расположению и, не в последнюю очередь, спа-центру и бассейну, является излюбленным местом для восстановления футболистов.

В зоне бассейна сборная обычно отдыхает вечером после тренировки и перед выездом на матч. Та же самая процедура была и перед встречей с Молдовой, но в этот раз они были в бассейне не одни.

Согласно информации Se og Hor, со спортсменами присутствовали как минимум две - а возможно и больше - молодых женщин привлекательной внешности. Авторы не уточняют конкретно, что происходило в бассейне.

Вечеринка, которая якобы переросла в оргию, прошла поздно вечером в четверг. Молодые женщины из числа обслуживающего персонала воспользовались привилегией, которые у них были, и задержались после работы у бассейна.

Сотрудницы в своей объяснительной записке рассказали, что сидели в бассейне подальше от игроков сборной, но по мере того, как вечер продолжался, игроки к ним подходили все ближе и ближе, а затем позвали к себе.

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