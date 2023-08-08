Футболист показал в матче флаг России и был настигнут кармой

Футболисту швейцарского "Серветта" Гаэлю Ондуа, выходивший на поле на чемпионате мира 2022 года в экипировке с флагом России, отказали в выдачи британской визы. 27-летний полузащитник сборной Камеруна, у которого есть российский паспорт, пропустит первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против шотландского "Рейнджерс"

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"В Шотландию с командой не лечу. Не удалось получить визу. Желаю команде проявить себя на максимум. Удачи, парни, жду вас дома", — написал Ондуа в своем Telegram‑канале.

"Серветт" подтвердил информацию, что Ондуа до сих пор находится без визы и не едет на поединок в Глазго.

"Значительных усилий, предпринятых в течение более чем двух недель клубом и его игроком, в том числе в сотрудничестве с Шотландской футбольной ассоциацией, оказалось недостаточно. Мы сожалеем об этой ситуации и поддерживаем своего игрока. Команде по неспортивным причинам придется выступать без важного футболиста в составе", – говорится в заявлении "Серветта".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ондуа, выступая в немецком "Ганновере", пожаловался на травлю. Воспитанник московского "Локомотива" добавил, что клуб второй Бундеслиги на него больше не рассчитывает, а также он лишен возможности участвовать в матчах.

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