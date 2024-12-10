Футболист сборной Украины вызвал истерику в России своим поступком во время интервью. Видео

Нападающий одесского "Черноморца" Кирилл Попов забылся во время интервью и начал его на русском языке. Эпизод случился после игры 16-го тура УПЛ против "Кривбасса" (1:3).

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Форвард "моряков" после матча вышел к журналистам для комментариев, но допустил курьез – начав отвечать на вопросы на русском. После подсказки за кадром он быстро перешел на государственный язык.

В российских средствах массовой информации после этого началась фирменная истерика.

Отметим, что в игре с "Крибассом" Попов провел весь матч, однако результативностью не отметился, получив лишь желтую карточку. Единственный гол за "Черноморец" забил Евгений Крыба, а у гостей отличились Хрвое Илич, Артур Микитишин и Егор Твердохлеб.

Для одесситов это поражение стало 10-м в текущем сезоне. Команда борется за выживание, находясь находится на 14-й позиции с 12 очками. В то же время "Кривбасс", набравший 28 очков, уверенно закрепился на четвертом месте, приближаясь к тройке лидеров.

Попов в 2019 году провел 9 матчей за юношескую сборную Украины (U-17). В футболке юношеской сборной Украины (U-19) дебютировал 1 июня 2022 в победном (3:2) выездном поединке квалификации юношеского (U-19) чемпионата мира против юношеской сборной Норвегии (U-19). Кирилл вышел на поле на 67-й минуте, заменив Артура Микитишин.

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