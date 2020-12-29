Футболист сборной Украины рассказал о стыде из-за СССР

Максим Иншаков Футбол 19:30, 29.12.2020 Обновлено: 19:30, 29.12.2020

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко признался, что ему было стыдно, что он не знал год, когда Украина стала независимой.

В 2019-м году во время эфира футболист "Динамо" назвал 1986-й, годом распада СССР.

"Мне стыдно было, что я не знал, когда распался Советский Союз. Год назад в интервью в этой студии я сказал, что в 1986-м. Сейчас уже знаю – в 1991-м. А в 86-м был Чернобыль. Вот эти все события, связанные с Чернобылем. Реактор? Что-то там было с ним? Я не помню. Не могу точно сказать. Сейчас скажу какую-то херню, а потом скажут, что я неправильно сказал. Но там что-то взорвалось", – сказал Миколенко в эфире Youtube-канала "ОТДУШИВДУШУ".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Миколенко вспомнил самые мудрые слова, которые сказал главный тренер команды Мирча Луческу.

Румын напомнил "динамовцам" о том, что им ни в коем случае нельзя расслабляться.

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