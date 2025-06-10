Титулованный футболист сборной РФ стал посмешищем после слов 'Мы, русские, со всем справимся'

Нападающий московского "Локомотива" и сборной России Николай Комличенко вызвал шквал насмешек после патриотического заявления о полном обеспечении россиян всем необходимым. Футболист похвалил успехи импортозамещения и заявил, что "у нас же все есть".

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В интервью Комличенко отметил, что "Вкусно – и точка", российская кола и отечественные бренды одежды являются примером успешной замены западных товаров. Он также выразил одобрение новой экипировке сборной от российского производителя Jogel.

"В магазинах есть все продукты, техника, одежда. Наверное, там где-то и думают, что у нас чего-то не хватает, но это же не так. Мы, русские, со всем справимся", – пафосно заявил спортсмен.

Однако пользователи соцсетей восприняли его слова как крайне наивные и далекие от реальности. Комментарии с иронией и сарказмом быстро стали вирусными. "Да-да, именно русская кола нам поможет, а не турбины Siemens, которые мы произвести не можем…" – написал Pelerin, собрав плюсов.

Болельщик с ником Pokernyj Futbol предложил Комличенко поинтересоваться у супруги, как она заменяет косметику и подгузники, добавив: "Кола и "Вкусно и точка" – самое главное, что есть в нашей жизни. Сказочный…".

Некоторые сравнили заявления футболиста с экономической политикой времён Мао: "Вот такие, как Комличенко, которые ничего не понимают в экономике, у нас на всех уровнях. Думают, что можно всё делать самим – от пирожков до космических кораблей", – отметил пользователь Матрос Кот.

Также пользователи усомнились, что сам футболист отказался от иностранных товаров. "Интересно, какая модель телефона у него? Марка машины? Бытовая техника в квартире?" – задался вопросом Тимур Галимзянов.

Для справки: Николай Комличенко родился 29 июня 1995 года в станице Пластуновская Краснодарского края. Его отец тоже был футболистом. Николай начал заниматься футболом в академии "Краснодара" и дебютировал за вторую команду клуба в 2013 году, а в Премьер-лиге впервые сыграл в 2014 году.

После непродолжительных выступлений в России он уехал в Чехию, где играл за "Слован" и "Млада-Болеслав". В последнем клубе стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии в сезоне 2018/19 и был признан лучшим нападающим и легионером лиги.

В 2020 году вернулся в Россию, подписав контракт с московским "Динамо". Позже выступал за "Ростов", сначала в аренде, а затем на постоянной основе. В июне 2025 года перешёл в московский "Локомотив", подписав контракт на три года.

За сборную России он впервые сыграл в 2019 году и забил свой первый гол в ворота Сан-Марино. Ранее также выступал за юношеские и молодёжные сборные.

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