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Титулованный футболист сборной РФ стал посмешищем после слов "Мы, русские, со всем справимся"

Максим Иншаков
Футбол
3 минуты
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Титулованный футболист сборной РФ стал посмешищем после слов 'Мы, русские, со всем справимся'

Нападающий московского "Локомотива" и сборной России Николай Комличенко вызвал шквал насмешек после патриотического заявления о полном обеспечении россиян всем необходимым. Футболист похвалил успехи импортозамещения и заявил, что "у нас же все есть".

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В интервью Комличенко отметил, что "Вкусно – и точка", российская кола и отечественные бренды одежды являются примером успешной замены западных товаров. Он также выразил одобрение новой экипировке сборной от российского производителя Jogel.

"В магазинах есть все продукты, техника, одежда. Наверное, там где-то и думают, что у нас чего-то не хватает, но это же не так. Мы, русские, со всем справимся", – пафосно заявил спортсмен. 

Титулованный футболист сборной РФ стал посмешищем после слов "Мы, русские, со всем справимся"

Однако пользователи соцсетей восприняли его слова как крайне наивные и далекие от реальности. Комментарии с иронией и сарказмом быстро стали вирусными. "Да-да, именно русская кола нам поможет, а не турбины Siemens, которые мы произвести не можем…" – написал Pelerin, собрав плюсов. 

Титулованный футболист сборной РФ стал посмешищем после слов "Мы, русские, со всем справимся"

Болельщик с ником Pokernyj Futbol предложил Комличенко поинтересоваться у супруги, как она заменяет косметику и подгузники, добавив: "Кола и "Вкусно и точка" – самое главное, что есть в нашей жизни. Сказочный…".

Титулованный футболист сборной РФ стал посмешищем после слов "Мы, русские, со всем справимся"

Некоторые сравнили заявления футболиста с экономической политикой времён Мао: "Вот такие, как Комличенко, которые ничего не понимают в экономике, у нас на всех уровнях. Думают, что можно всё делать самим – от пирожков до космических кораблей", – отметил пользователь Матрос Кот.

Титулованный футболист сборной РФ стал посмешищем после слов "Мы, русские, со всем справимся"

Также пользователи усомнились, что сам футболист отказался от иностранных товаров. "Интересно, какая модель телефона у него? Марка машины? Бытовая техника в квартире?" – задался вопросом Тимур Галимзянов.

Титулованный футболист сборной РФ стал посмешищем после слов "Мы, русские, со всем справимся"
Титулованный футболист сборной РФ стал посмешищем после слов "Мы, русские, со всем справимся"
Титулованный футболист сборной РФ стал посмешищем после слов "Мы, русские, со всем справимся"
Титулованный футболист сборной РФ стал посмешищем после слов "Мы, русские, со всем справимся"
Титулованный футболист сборной РФ стал посмешищем после слов "Мы, русские, со всем справимся"
Титулованный футболист сборной РФ стал посмешищем после слов "Мы, русские, со всем справимся"
Титулованный футболист сборной РФ стал посмешищем после слов "Мы, русские, со всем справимся"
Титулованный футболист сборной РФ стал посмешищем после слов "Мы, русские, со всем справимся"

Для справки: Николай Комличенко родился 29 июня 1995 года в станице Пластуновская Краснодарского края. Его отец тоже был футболистом. Николай начал заниматься футболом в академии "Краснодара" и дебютировал за вторую команду клуба в 2013 году, а в Премьер-лиге впервые сыграл в 2014 году.

После непродолжительных выступлений в России он уехал в Чехию, где играл за "Слован" и "Млада-Болеслав". В последнем клубе стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии в сезоне 2018/19 и был признан лучшим нападающим и легионером лиги.

В 2020 году вернулся в Россию, подписав контракт с московским "Динамо". Позже выступал за "Ростов", сначала в аренде, а затем на постоянной основе. В июне 2025 года перешёл в московский "Локомотив", подписав контракт на три года.

За сборную России он впервые сыграл в 2019 году и забил свой первый гол в ворота Сан-Марино. Ранее также выступал за юношеские и молодёжные сборные.

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