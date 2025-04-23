Футболист потерял сознание на разминке и умер

Южноафриканский полузащитник клуба Durban City Синамандла Зонди скончался во вторник вечером после того, как потерял сознание перед началом матча чемпионата Motsepe Foundation Championship (второй по силе футбольный дивизион в ЮАР) против Milford FC. Молодого игрока экстренно доставили в больницу Chatsmed Garden в Дурбане, где он умер.

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22-летний Зонди почувствовал себя плохо во время разминки на стадионе в Чатсворте. Медицинский персонал оперативно оказал ему первую помощь на поле, после чего его перевезли в больницу. Несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь футболиста не удалось. На момент прекращения игры Milford вели 1:0, однако встреча была прервана в перерыве после официального подтверждения трагедии.

Клуб Durban City выразил соболезнования в официальном заявлении, назвав Зонди — которого в команде знали под прозвищем "Сгора" — не только одарённым спортсменом, но и другом, братом и вдохновением для всех, кто его знал. "Синамандла был больше, чем просто футболист. Он был частью нашей семьи. Мы скорбим вместе с его родными и всеми, кого затронула эта утрата", — говорится в сообщении клуба.

Премьер-лига ЮАР (PSL), под чьей эгидой проходит турнир, подтвердила, что команда получила предложение отложить следующую игру, но в клубе решили продолжить выступление по расписанию.

В пятницу Durban City встретится с Pretoria Callies. Также лига объявила, что на всех матчах чемпионатов Motsepe Foundation, Betway Premiership и DStv Diski Challenge на этой неделе будет соблюдена минута молчания в память о Зонди.

Клуб Durban City, ранее известный как Maritzburg United, переехал в Дурбан перед началом сезона 2024/25 и в настоящий момент возглавляет турнирную таблицу с 46 очками, опережая Kruger United на пять баллов. До конца сезона осталось пять туров.

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