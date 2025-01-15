Футболист отбил пенальти грудью и умер. Видео

Молодой футболист Эдсон Лопес, выступавший за любительский клуб в Бразилии, скончался после трагического инцидента на тренировке. 16-летний спортсмен потерял сознание сразу после того, как грудью отразил пенальти, и не смог оправиться от последствий удара.

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Юного голкипера доставили в больницу из сельской местности города Мауэса, расположенного в амазонских тропиках. Из-за удалённости местности поездка заняла 11 часов. К сожалению, Лопес скончался уже по прибытии в медицинское учреждение 5 января.

Семья и местное сообщество глубоко потрясены этой утратой. Родственники сообщили, что Эдсон не имел проблем со здоровьем и вёл активный образ жизни. Его брат Элиомар написал в соцсетях: "Ты был преданным футболистом, счастливым ребёнком, который никогда не унывал. Мы сожалеем, что ты ушёл, но ты делал то, что любил — играл в футбол".

На похоронах семья Лопеса была одета в футболки его любимой команды "Гремио", чтобы почтить память юного спортсмена. Местные жители и друзья выразили соболезнования, отметив его доброту и любовь окружающих.

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