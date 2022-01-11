Футболист Миколенко поставил английских фанатов выше украинских

Украинский футболист Виталий Миколенко, который недавно перешел в "Эвертон" из киевского "Динамо", признался, что его очень поразили английские болельщики. 22-летний парень рассказал впечатления от своего дебюта за новую команду в матче Кубка Англии против "Халла" (3:2).

Защитник сборной Украины в интервью официальному сайту "Эвертона" самокритично оценил старт матча, но потом сумел освоиться на поле.

"Я был не слишком доволен своим выступлением в первые пару минут, так как сильно нервничал. Но потом почувствовал поддержку партнеров по команде, которые действительно помогли мне сосредоточиться на игре.

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"Фанаты были невероятны. Впервые в жизни я испытал такую ​​поддержку. Я был впечатлен уже во время моего первого визита на "Гудисон Парк". Но было невероятно получить такую ​​поддержку и в гостевом матче. Я очень благодарен болельщикам, которые так хорошо меня встретили и поддерживали команду до финального свистка", – рассказал Виталий.

Виталий провел много матчей за киевское "Динамо", в том числе на международной арене, и за сборную Украины, но, похоже, наши болельщики его поразили меньше.

"Я очень рад, что команда победила, и хочу поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали нас до последних секунд.

У меня была возможность тренироваться с командой на прошлой неделе, но до этого две недели я вообще не занимался. Последнюю игру я провел около месяца назад. Было сложно вернуться в строй, особенно с новой командой, но, надеюсь, у меня все получилось", – подытожил уроженец Черкасс.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Эвертона" оценил игру Миколенко, который привез гол в свои ворота на первой минуте матча.

Недавно Миколенко рассказал о страхе перед переходом в "Эвертон": "Я полчаса рыдал".