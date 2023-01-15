Футболист 'Ливерпуля' забил фантастический гол с центра поля. Видео

Центральный защитник клуба "Ливерпуль", выступающий на правах аренды за венскую "Аустрию" Билли Куметьо отметился невероятным голом в товарищеском матче против молодежки ПСЖ. 20-летний футболист поразил ворота соперника сверхдальним "выстрелом".

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В начале первого тайма Кумето увидел, что голкипер французского клуба вышел далеко из ворот и смог точным ударом моментально наказать соперника за это. Встреча завершилась победой "красных" со счетом 4:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее немецкий нападающий "Гурник Забже" Лукас Подольски отметился невероятным голом в 16-м туре чемпионата Польши по футболу в Экстраклассе.

37-летний чемпион мира-2014 в составе сборной Германии смог поразить ворота "Погони" сверхдальним "выстрелом".

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