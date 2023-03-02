Футболист ''Динамо'' забил победный гол, ''нырнув рыбкой'', и вывел свою сборную в полуфинал Кубка африканских наций. Видео

Сенегальский полузащитник киевского "Динамо" Самба Диалло принес победу своей национальной сборной в четвертьфинале Кубка африканских наций U-20. 20-летний футболист отметился голом в матче против ровесников из Бенина.

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На 51-й минуте воспитанник юношеской команды Дакарской футбольной академии "Дару Салам" и "Динамо" Киев удачно сыграл после розыгрыша штрафного. После подачи партнера по команде, Диалло нырнул "рыбкой", отправив головой мяч точно в ворота.

Этот мяч стал единственным и победным в поединке.

Второй полуфиналист на турнире определится в паре Конго - Тунис. Встреча состоится 3 марта.

Отметим, что Диллало выступает за "Динамо" с лета 2021 года. Удачно себя проявил в матчах киевлян за юношескую команду U-19. В восьми играх юношеской Лиги чемпионов, отличился пятью забитыми голами. В чемпионате Украины среди юношеских команд провел 15 матчей, забив 13 мячей.

2 сентября 2022 года "Динамо" заявило игрока на взрослый чемпионат Украины.

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