Футболист-чемпион забил фантастический победный гол 'обратными ножницами', после чего комментатор 'сошел с ума'. Видео

Нападающий клуба "Пеньяроль" Абель Эрнандес отметился невероятным ударом в чемпионате Уругвая. Футболист забил победный гол в ворота "Пласа Колония" ударом через себя в падении ("боковыми ножницами").

Видео дня

На 97-й минуте встречи после фланговой подачи 32-летний победитель Кубка Америки-2011 смог сложиться и в эффектном прыжке отправить мяч четко в угол. Голкипер видел момент удара, но даже не пошевелился.

Уругвайский комментатор, работавший на игре, не смог сдержать эмоций, буквально сойдя с ума от восторга. Журналист за микрофоном несколько секунд просто кричал.

В соцсетях также оценили фантастический "выстрел" своего кумира. Гол Эрнандеса окрестили лучшим голом сезона в Уругвае.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!