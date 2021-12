Футболист 'Арсенала' отбился от грабителей с бейсбольной битой. Видео

Молодой бразильский футболист английского "Арсенала" Габриэль сумел защититься во время попытки ограбления в Лондоне. Инцидент произошел ранее, но известно о нем стало только 1 декабря.

О неприятном происшествии рассказало издание Daily Mail. 23-летний Габриэль подвергся нападению, когда парковал свой "Мерседес" в гараже. Двое бандитов, прикрывая лица, потребовали от него ключи от дорогой машины стоимостью 45 тысяч фунтов стерлингов, часы и телефон. Один из нападавших угрожал спортсмену битой.

Сначала футболист отдал ключи, но позже нашел момент, чтобы отбиться от бандита. Получив сопротивление, хулиганы убежали, прихватив с собой третьего соучастника преступления, который следил, чтобы ворота гаража не закрылись.

Watch as Arsenal defender Gabriel fights off a baseball-bat wielding thief who attempted to steal his Mercedes from his garage...



🎥 | Courtesy of Metropolitan Police