Футболист 'Арсенала' отбился от грабителей с бейсбольной битой. Видео

Молодой бразильский футболист английского "Арсенала" Габриэль сумел защититься во время попытки ограбления в Лондоне. Инцидент произошел ранее, но известно о нем стало только 1 декабря.

О неприятном происшествии рассказало издание Daily Mail. 23-летний Габриэль подвергся нападению, когда парковал свой "Мерседес" в гараже. Двое бандитов, прикрывая лица, потребовали от него ключи от дорогой машины стоимостью 45 тысяч фунтов стерлингов, часы и телефон. Один из нападавших угрожал спортсмену битой.

Видео дня

Сначала футболист отдал ключи, но позже нашел момент, чтобы отбиться от бандита. Получив сопротивление, хулиганы убежали, прихватив с собой третьего соучастника преступления, который следил, чтобы ворота гаража не закрылись.

Watch as Arsenal defender Gabriel fights off a baseball-bat wielding thief who attempted to steal his Mercedes from his garage...



🎥 | Courtesy of Metropolitan Police — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 1, 2021

Следователям удалось найти пока что одного из бандитов, главного нападавшего, – 26-летнего Абдерахама Музу. Полиция вышла на его след после того, как взяла ДНК с шапки, оставленной в гараже футболиста во время драки. Ранее Музу неоднократно привлекали к суду, в том числе за хранение наркотиков и оружия. За свой поступок бандит получил пятилетний тюремный срок.

Габриэль дос Сантос Магальяйнс перешел в "Арсенал" из французского "Лилля" в прошлом году за 26 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский обладатель "Золотого мяча" высказался о награждении Месси.

Тем временем, у "Дженоа" Шевченко возникли проблемы в Италии.

Недавно в Лондоне "Арсенал" с форвардом на воротах отыгрался с 0:3, забив трижды после 90-й минуты.