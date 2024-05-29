Финал Лиги Конференций: еще один кубок для Италии или первый евротрофей Греции

Финал Лиги Конференций – разогрев перед главным матчем сезона. Сегодня мы сможем поболеть за "Фиорентину" или "Олимпиакос". Победа каждой из команд станет исторической, невзирая на статус третьего турнира Европы. OBOZ.UA рассказывает о главных изюминках решающей игры ЛК и на что фанату следует обратить внимание.

Путь в финал

Вновь в финал турнира выходят совсем не те команды, которые были среди фаворитов даже в феврале. В начале плей-офф букмекеры считали, что взять кубок третьего розыгрыша ЛК могут "Астон Вилла", "Брюгге", "Лион" или даже "Фенербахче". Но как видим - у нас сразу два коллектива с амбициями, которые на характере ворвались в решающую игру Лиги Конференций.

"Фиорентина" в ЛК и начинала, легко выиграв свою группу. Из-за этого у них было меньше сложных соперников, но фиалки не использовали этот гандикап по полной. Пришлось устроить голевую перестрелку и с "Маккаби Хайфа", и с "Брюгге". Единственный легкий шаг - "Виктория", но и ту дожали только в домашнем матче.

"Олимпиакос" свалился в ЛК из группы ЛЕ. На этот турнир греки положили все силы. Их имя больше всего запомнится не тем, что прошли "Ференцварош" и "Фенербахче", а тем как отыграли домашнее поражение от "Маккаби Т-А" 4:1, победив 6:1 на выезде. А затем в полуфинале дважды остановили "Астон Виллу" и со счетом 6:2 прошли в финал. Да, пирейцы очень любят забивать.

Арена будет благосклонна исключительно к грекам. Или нет?

Принимать финал будет арена "Айя-София" в Афинах. Когда год назад УЕФА утвердила стадион, не было уверенности в том, что там смогут провести игру. "ОРАР-Арена", как ее еще называют, только построенная с нуля и в этом сезоне впервые принимала игры европейского уровня. УЕФА всю осень проверяла готовность стадиона к матчам и все же разрешила проводить финал в Греции. Теперь туда едет местный клуб. Причем настолько местный, что до арены "Олимпиакоса" - "Караискакиса" - всего 12 километров! Пиреи – пригород Афин, между двумя аренами полчаса на машине. Известно, что на стадионе, который вмещает 32 тысячи болельщиков, по 9 тысяч билетов продано фанатам самих финалистов, остальные 14 тысяч – другим желающим.

Но не забывайте, что эта арена – домашний стадион "АЭКа", главного врага "Олимпиакоса". На эти 14 тысяч придет какая-то часть недружелюбных болельщиков. Учитывая вспыльчивый характер греков, нас ожидает интересный финал и с точки зрения активности на трибунах.

Среди главных лиц – 22 футболиста

У обоих финалистов нет четких лидеров, каждый там пытается взять активность на себя. Эль-Кааби из "Олимпиакоса" возглавляет таблицу бомбардиров ЛК и при любом исходе матча останется лучшим страйкером турнира. Больше никто не отличается такой активностью впереди. Перестройка на одного форварда, несмотря на широкий фланг - идея Мендилабара. Он возглавил клуб только год назад, но кардинально сменил атакующую схему. Вперед бежит пять игроков, предлагая много вариантов, однако все равно мяч отдают Эль-Кааби. Кстати, у коуча есть опыт больших матчей - в том году с "Севильей" он выиграл Лигу Европы. Если вам нравится игра с поиском одного игрока, который должен все решать сам, то греки выбор этого вечера.

В "Фиорентине" ни один из игроков не может говорить о себе как об очевидном лидере атаки - больше всего голов имеет Бельтран, но только четыре. Здесь многие забивают (аж 12 игроков), подчеркивая стиль итальянцев: подопечные Винченцо всегда готовы к затяжным штурмам. Как только мяч приходит на фланг, в штрафной уже есть 3-4 адресата, а еще двое подстерегают на подборе, чтобы продолжить вторым или третьим темпом. Их задача – найти возможность ударить, отсюда и такое большое количество футболистов с голами.

Слабое звено "Олимпиакоса" – высокая защита. Команда вроде бы хорошо держит линии и не дает простор между ними, но короткие разрезные пасы ломают всю структуру. Когда усилия сосредоточены на доставке мяча вперед, не всегда центрбеки успевают занять выгодные позиции позади. Они как бы выключаются за секунду до активности – и этим соперник может воспользоваться. Особенно когда у фиалок есть такие виртуозы, как Белотти, Бираги или тот же Бельтран.

Атакующий стиль греков может помочь "Фиорентине": все потому, что итальянцы плохо защищаются против фланговых атак, а вот перехватывать центровые пасы умеют (именно так часто играют пирейцы). Хотя есть такие вингеры, как Поденс и Фортунис – им только дай простор! Классическая попытка поймать этих двоих на офсайде может привести к ошибке уже вратаря фиалок Террачано, часто теряющего позицию. Словом, этот финал станет игрой поиска той же критической ошибки, после которой команда будет пытаться реализовать свои сильные стороны.

Кубок очень нужен обеим командам

Это будет первая в истории встреча "Фиорентины" и "Олимпиакоса" – и как символично, что для них этот финал решает судьбу. На внутренних аренах оба клуба пролетели мимо Лиги Европы, поэтому попытаются забрать эту путевку через победу сегодня. Да и привезти в Пиреи или Флоренцию первый за десятки лет международный кубок - еще та мотивация. Да что говорить, если оба без евротрофеев уже шестдесят лет!

Если быть точными, то "Олимпиакос" выигрывал, но это был Балканский кубок 1963-го года. Даже без серьезных соперников (клубы Югославии, Болгарии и Турции) они лишь однажды стали одним из шести клубов Греции, поднимавших этот Кубок над головой. "Фиорентина" – выигрывала Кубок обладателей Кубков (1961) и Трофей Митропы (1966). Да и на том все, даже без Кубка УЕФА.

Греки могут похвастаться частыми участиями в Лиге чемпионов, однако там успехов почти нет. В Лиге Конференций с первой попытки можно попытаться выиграть новый для себя турнир. "Фиорентина" же – настоящая гроза ЛК: финал прошлого года дополнен нынешним. Тогда проиграли 1:2 "Вест Хэму", теперь же (по крайней мере, по мнению букмекеров), могут забирать финал себе.

Встреча традиционно начнется в 22:00. Сегодняшний матч Лиги Конференций подготовит нас к грандиозному финалу Лиги Чемпионов и потому есть шанс отдохнуть, насладиться футболом и получить удовольствие. Ведь от Лиги Европы тоже столько не ждали, не так ли?