ФИФА оконфузилась, поздравляя Шовковского с днем рождения

Международная федерация футбола (ФИФА) ошибочно поздравила легендарного украинца Александра Шовковского с 45-летием, несмотря на то, что в субботу, 2 января, ему исполнилось 46 лет.

На официальном аккаунте ФИФА в Twitter появилась запись, посвященная нашему соотечественнику. В организации сделали акцент на верности СаШо, который провел всю карьеру в киевском "Динамо", и напомнили о его рекорде, установленном на ЧМ-2006 в матче против Швейцарии.

"Александр Шовковский пришел в "Динамо", когда ему было 9 лет, и покинул команду в 41 год. Он остается единственным голкипером, который не пропустил ни одного пенальти во время послематчевой серии. Мы поздравляем помощника главного тренера сборной Украины и ее запасного голкипера (речь идет о вспышке коронавируса перед матчем с Францией – Ред.) с 45-м днем рождения", – написано на странице ФИФА.

Шовковского ошибочно поздравили с 45-летием Twitter ФИФА

Напомним, что Шовковский объявил о завершении карьеры в декабре 2016 года. Он является рекордсменом по количеству матчей за "Динамо" (653) и обладателем 14 титулов чемпиона Украины, 11 Кубков страны и 6 Суперкубков в составе киевской команды. За сборную Александр провел 92 поединка.

Шовковского обнимают футболисты сборной Украины после победы над Швейцарией на ЧМ-2006 Twitter ФИФА

Шовковский празднует победу в серии пенальти над "Шахтером" Twitter ФИФА

Шовковский против Месси Twitter ФИФА

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда "Барселоны" Лионель Месси угостит пивом Шовковского и двух других украинских голкиперов.