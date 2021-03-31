Федецкий вспомнил, как Янукович застрял в кресле на матче Украина – Франция. Видео курьеза

Александр Чеканов Футбол 16:50, 31.03.2021

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий вспомнил о матче сборных Украины и Франции в плей-офф отбора к чемпионату мира 2014 года.

Тогда "желто-синие" на НСК "Олимпийский" сенсационно обыграли "галльских петухов" 2:0 благодаря голам Романа Зозули и Андрея Ярмоленко. Особенно Федецкому запомнились курьез с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, который застрял в кресле во время празднования гола, и защитником Евгением Хачериди, не подавшему руку главе государству после игры в раздевалке.

"У Януковича же паника была. Он же тогда застрял в кресле, не мог встать, когда Зозуля пенальти заработал. Пока его вытащили..." – сказал Артем в интервью YouTube-каналу "СпортАрена".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям вспомнить, как Виктор Янукович угодил в курьезную ситуацию во время матча Украина – Франция осенью 2013 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 марта сборная Украины сыграет с командой Казахстана в третьем поединке отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Наш сайт проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Казахстан.

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