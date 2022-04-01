FC Juventus и  Parimatch Ukraine проводят аукцион для помощи украинцам

Украина продолжает героически бороться с агрессией России. Украинцы служат в ВСУ, волонтерят, собирают деньги для помощи армии во всем мире. Спортсмены – не исключение. Так, один из самых известных футбольных клубов мира FC Juventus вызвался помочь Украине.

Для болельщиков этого ФК новая спортивная эра началась в сентябре 2020 года: бренд Parimatch стал официальным беттинг-партнером клуба Juventus. Партнерство двух сильных брендов – это эмоции для миллионов фанатов по всему миру. А сегодня – еще и возможность помочь Украине. На днях клуб присоединился к благотворительному аукциону и предоставил футболку с автографами игроков. Все вырученные средства будут направлены на покупку лекарств, бронежилетов, тепловизоров и других необходимых вещей для украинцев.

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Футболку подписали игроки клуба после одной из последних побед "Юве" в серии А. Аукцион уже начался и проходит на официальной странице Parimatch Ukraine в Instagram. Каждый желающий может написать в комментариях к посту сумму, за которую готов выкупить лот (стартовая цена – 15 тыс гривен). Аукцион продлится 48 часов, побеждает ставка с наибольшей суммой.

Напомним, это уже третья серия аукциона коллекционных вещей спортсменов из музея Parimatch Ukraine. Победитель первого и второго аукционов купили перчатки Майка Тайсона и Александра Усика и уже перевели средства для помощи Украине. Общая сумма составляет 192 тыс грн.