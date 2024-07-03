Истерика Роналду, драма Словакии и вылет обидчика Украины: разбираем итоги 1/8 финала Евро-2024

Завершились матчи плей-офф – и мы знаем 8 лучших команд чемпионата. Мы и дальше шокированы сильнейшими сборными Европы и упорством андердогов в борьбе за такую желанную путевку в четвертьфинал. В то же время мы увидели и несколько крутых матчей. Евро идет на коротенькую паузу, а OBOZ.UA рассказывает о главных мгновениях стадии плей-офф.

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Фавориты до сих пор не впечатляют

Здесь следует начать с Франции, которая продолжает цементировать фантастически ужасное достижение: они в четвертьфинале и не забили ни разу с игры! Дважды победу им принес автогол, еще раз забивал Мбаппе с пенальти – и на этом все. Даже в матче с Бельгией они выиграли благодаря коварному рикошету от Вертонгена – 1:0. Бельгийцы самые виноваты, что игра сложилась именно так: где Брюйне и компания так боялись бить, что имели всего два удара в творение. Самая высокая оценка игрока – 6.6, это наглядно демонстрирует, что дьяволы оставили весь пыл в игре против Румынии.

Никогда в истории команда не выходила из группы без мячей с игры. Никогда в истории команда не продолжала эту сухую серию до стадии 1/4. Какое еще "никогда в истории" добавит в свой актив команда Дешама? Да что там говорить, если автогол – лучший бомбардир трехцветных. Медленная игра без красоты приводит к тому, что Франция проходит дальше. Там она встретится с Португалией: динамичная команда Роналду может стать шоковой терапией экс-фаворита турнира.

Не менее скучный футбол демонстрируют англичане. Первый удар в створ на 95-й минуте – это полный ужас, мы такого не видели даже от абсолютных аутсайдеров Евро. Весь абсурд стратегии Саутгейта покажет тепловая карта – посмотрите, как топ-сборная играла против на голову более слабых словенцев:

Итог такой – с голами Беллингема и Кейна дальше выходит именно сборная львов, 2:1. Фанатам (даже своим) очень хочется, чтобы обе эти сборные вылетели уже в четвертьфиналах. А представьте, если нас ждет финал Англия – Франция? Это то Евро, которое мы хотели?

Испания – претендент на победу?

Качественно, на классе, с куражом. Именно так выиграла свой матч плей-офф Испания. Грузины боролись, сражались за мяч, даже первыми забили с автоголом, но противопоставить классу ничего не смогли – 4:1. На дистанции Фурия Роха сначала сравняла, а затем просто уничтожила соперника. Забивали кто хотел и как хотел, Ямал вообще установил рекорд сборной – нанес семь ударов по воротам и сделал шесть передач под удар за одну игру. Конечно, победа над Грузией не преподносит их сразу на первое место среди претендентов на победу. Но пока это единственная сборная, прогрессирующая из стадии в стадию и готовая разрывать шаблоны, не заявляя об этом всем подряд. Испания была крута на стадии групп, Испания остается праймовой на пути к финалу.

Германия стабилизирует состав на мини-финал

Именно хозяева турнира будут следующим соперником Фурии Рохи. Игра с Данией от них была как хороший немецкий футбол – но к дождю. После ненастья подопечные Нагельсманна начали проваливаться на классических контратаках соперника, а свои моменты едва реализовывали. Но случайная рука и пенальти сразу сломали все шансы датчан, а Мусиала зафиксировал победу 2:0.

В XXI веке Германия собрала все возможные варианты на Евро: застряла в группе, выходила в полуфиналы, позорно вылетала в плей-офф. Золото Европы было аж в 1996-м - сегодняшняя Бундестим голодна до трофеев. Просто сейчас вся команда заряжена сражаться за финал. Вероятно, что выпадет из состава Сане: Нагельсманн очень ему доверяет, но вингер в общем рисунке играет свой собственный футбол, поэтому выходить на укрепленную оборону испанцев с нестабильным игроком на фланге – ненадежный вариант.

Игра на Роналду чуть не стала критической ошибкой

Португалии фантастически повезло: вопреки эгоизму Роналду, нули на табло сохранялись весь матч. И это при том, что Словения (особенно Шешко) упустила несколько убийственных моментов. Вся команда работала на Криша - тот выходил на 4-й матч на Евро без забитых мячей, хотел это изменить и еще раз не смог, устроив истерику после незабитого пенальти. Без такой централизации атак Бернарду, Витинья, Палинья завершили матч еще в основное время. Особая заслуга – вратарь Кошта и его перфоманс в серии пенальти: он взял все три удара. Дальше пиренейцам выпала Франция – будет ли Роналду там лишним?

Румыния не продолжает фантастическую походку

Нидерланды были откровенно против того, чтобы кто-то встал на их пути в четвертьфинал. Очень легко они разобрались с Румынией – доминирование первого тайма превратилось в итоговый разгром 3:0. Румыны играли хорошо, но дальше идеи их выступления не двинулись. В плей-офф одной лишь идеи мало, нужно подстраиваться под соперника, играть на его слабых местах. В итоге – использовала лучшие зоны именно команда нидерландцев. Показательно, что больше всего передач в сборной Румынии сделал именно вратарь, столь плотно закрывший их на собственной половине. У оранжев Симонс стал лучшим по ассистам на этом Евро - один из движителей этой сборной имеет уже 3 голевые передачи. А Мален сделал дубль.

Андердог хочет в полуфинал?

Соперник Нидерландов определялся в боевом матче. Австрия, которой многие аплодировали после группы, сама себя переиграла. Рекордно быстрый гол в прошедшем именно они плей-офф позволил Турции почувствовать беговой вайб и подбирать все обрезки соперников. Дубль Демираля акцентирует – Турцию рано списывать со счетов; команда тоже готова сразиться за выход в полуфинал. Даже несмотря на то, что на пути стоят Нидерланды.