Фанату 'Зари' сломали ребро после матча с ЦСКА в Лиге конференций

Скандальный инцидент произошел на стадионе "Васил Левски" в столице Болгарии после поединка Лиги конференций в четверг, 21 октября. Софийский ЦСКА уступил луганской "Заре" со счетом 0:1. Украинские фанаты бурно радовались долгожданной победе, но одному из них досталось в конфликте со стюардами арены.

После финального свистка работники стадиона начали срывать флаги "Зари" с гостевого сектора, а затем побили нашего болельщика и даже сломали ему ребра. Об этом пишет isport.ua со ссылкой на сайт поклонников луганской команды. Начало ситуации попало на видео с телефона украинца. Заметно, что болгарским стюардам не понравилось, что их снимают, и они грубо прервали съемку.

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Пока что никаких официальных комментариев по этому поводу не последовало.

Напомним, что шикарный победный мяч у "Зари" забил иранец Аллахьяр. Смотрите обзор поединка.

"Заря" оказалась первой украинской командой, победившей в еврокубках в сезоне 2021/2022. Пока что подопечные Виктора Скрипника занимают третье место в своей группе С.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 октября Украина в таблице коэффициентов УЕФА приблизилась к России.