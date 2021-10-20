Европа угрожает бойкотом чемпионатов мира по футболу

Международную федерацию футбола (ФИФА) ожидает массовый уход ассоциаций из-за планов чиновников проводить чемпионата мира в два раза чаще. В частности, в Европе недовольны ведомством президента ФИФА Джанни Инфантино, которое считает, что мировые форумы можно организовывать раз в два года, а не в четыре, как сейчас.

Такую информацию распространило агентство Associated Press. По инсайдам журналистов, в УЕФА уже пришли сигналы от более, чем десяти национальных ассоциаций, что они покинут ФИФА в случае кардинального изменения нынешнего футбольного календаря. Открыто же против планов ФИФА о частом проведении ЧМ заявили шесть скандинавских стран: Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия и Фарерские острова.

Пока что Инфантино лишь в частном порядке говорит о желании собирать мировые форумы раз в два года. Эти планы глава ФИФА хочет воплотить в жизнь после ЧМ-2026, который пройдет в Канаде, США и Мексике.

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Президент УЕФА Александер Чеферин уже заявил, что возможный выход ассоциаций из ФИФА не повлияет на участие сборных и клубов в турнирах в Европе.

Напомним, на ЧМ-2026 впервые сыграют 48 сборных. С 1998 года по нынешнее время в финальных турнирах участвуют 32 команды.

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