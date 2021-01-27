Евро-2020: появились новые данные о формате турнира

УЕФА по-прежнему планирует провести Евро-2020 в 12 городах, как было запланировано изначально.

Ассоциацию не останавливает даже возможное ограничение посещаемости определенных матчей. Как сообщает The Independent, с наступлением дедлайна по возврату билетов в УЕФА начались активные дискуссии о планировании турнира.

Все 12 городов выражают готовность провести турнир, даже если трибуны стадионов разрешат заполнить не полностью.

На случай чрезвычайных ситуаций предусмотрено четыре варианта: полная заполняемость трибун или же сокращение вместимости арен до 75%, 50% или даже 25% от общего количества мест.

По информации источника, варианты возможного проведения турнира в одной или двух странах УЕФА не нравятся.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассматривалось четыре варианта проведения Евро-2020.

Напомним, что на предстоящий чемпионат Европы по футболу квалифицировалась и национальная сборная Украины.

В рамках подготовки к турниру наша команда проведет три товарищеских матча против Бахрейна, Северной Ирландии и Кипра.