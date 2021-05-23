Это скандал. Один из лучших тренеров Италии переходит в какой-то "Шахтер", – Кассано

Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано резко отреагировал на возможное назначение Роберто Де Дзерби главным тренером донецкого "Шахтера". По информации СМИ, Де Дзерби 11 мая подписал с "горняками" предварительное соглашение.

Договор, который якобы уже оформил 41-летний специалист, рассчитан на 2 года с опцией продления еще на год.

"У нас очередной скандал в итальянском футболе. Один из лучших тренеров Италии переходит в "Шахтер". При всем уважении к украинскому клубу, в Италии есть как минимум 4-5 команд, которые могли бы сделать ставку на Де Зерби. Если бы это были "Реал" или "Барселона", я бы сам привел его туда. Но в какой-то "Шахтер"..." – заявил Антонио телеканалу Bobo TV на Twitch, текст которого приводит tuttomercatoweb.com.

Ранее была названа зарплата Де Дзерби. Итальянец будет получать в украинском клубе до четырех млн евро в год включая бонусы. Контракт между сторонами будет подписан на два года.

Де Дзерби возглавил "Сассуоло" летом 2018 года. За это время он провел у руля команды 119 матчей – 42 игры были выиграны, 36 завершились вничью, а еще 41 встречу "черно-зеленые" проиграли.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роберто Ди Дзерби намерен принять "Шахтер", при условии, что ему подпишут игрока из "Сассуоло".