Болельщики футбольного клуба "Севастополь" написали открытое письмо главарю Кремля Владимиру Путину с просьбой помочь включить крымские команды в систему российского профессионального футбола. Они отметили, что после присоединения Крыма к России ожидалось, что местные федерации войдут в Российский футбольный союз (РФС), а клубы станут участниками профессиональных лиг. Однако этого так и не произошло.

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В письме фанаты указали, что команды из Крыма продолжают играть в полулюбительских турнирах, организованных специально для них. Например, "Севастополь" и "Рубин Ялта" участвуют в турнирах Второй лиги, но доступ к Кубку России и другим соревнованиям им закрыт.

"Уважаемый Владимир Владимирович, есть стойкое ощущение, что существует негласный запрет на прием нас в РФС. В связи с этим у нас есть вопрос: до каких пор мы будем покорно терпеть санкции ФИФА (Международная федерация футбола) и УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций), направленные на причинение вреда в суверенных вопросах развития российского футбола? Надеемся на решение данного вопроса. И в 2025 году Севастополь и Крым станут полноправными членами Российского футбольного союза", – сказано в тексте.

В прошлом сезоне крымские команды дебютировали в соревнованиях Второй лиги, где ялтинский клуб добился значительных успехов, став серебряным призёром. Однако общий прогресс местного футбола остается под вопросом.

В комментариях российские болельщики высмеяли такую оду главарю Кремля.

"Вместо "до каких пор" надо писать "доколе"...неграмотные холопы", "Все это называется - приплыли в родную гавань", "Пора понять, что дедушке наплевать на вас и ваши чаяния, веяния и так далее. Его волнуют только собственные амбиции и многоходовочки, в которые вы не входите", "Вообще не до вас, холопы", "Кому они нахрен нужны?", "Да отстаньте вы от дедушки, у него голова из-за Сирии и так щас болит. Вам, плебеям, введение фан айди отстояли - что еще вам не нравится в родной гавани", – стебутся с "писателей".

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