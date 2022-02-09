'Это нарушило мои планы': тренер 'Эвертона' – об отсутствии Миколенко в игре с 'Ньюкаслом'

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение своей команды "Ньюкаслу" в выездном матче английской футбольной Премьер-лиги. В частности, 43-летний специалист посетовал на отсутствие украинского защитника Виталия Миколенко. По информации одного источника, украинец приболел, а другие писали о "неубедительном" тесте на коронавирус.

В комментарии YouTube-каналу BeanymanSports Лэмпард подтвердил, что рассчитывает на Виталия. Пока же "ириски" занимают лишь 16-е место в чемпионате.

"Отсутствие Миколенко нарушило мои планы, поскольку он – единственный левый защитник с рабочей левой ногой. У нас есть Кенни, который тоже может сыграть на этом фланге, а против "Ньюкасла" вы там могли видеть Таунсенда.

Мы можем быть эффективны, но потеря "левоногого" левого защитника – это непросто. Надеемся, что Миколенко вернется к следующему матчу", – высказался Фрэнк.

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Сам же украинец тем временем опубликовал в сети фотографию с "Гудисон Парк" – домашнего стадиона "Эвертона". "Чувствую себя здесь как дома", – сообщил Виталий.

Следующий матч в АПЛ "Эвертон" сыграет в субботу, 12 февраля, на своем поле с "Лидсом", занимающим 15-е место в таблице.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лэмпард назвал Миколенко новым прозвищем на тренировке "Эвертона".

На днях Миколенко признался, что в "Эвертоне" ему дается труднее всего.