Украина в Лиге чемпионов: почему важно, чтобы 'золото' УПЛ взял 'Шахтер', и как идет борьба за место в турнире

Вчера один из отложенных матчей провели киевляне - и теперь нам стало немного понятнее, кто действительно претендует на лигочемпионовские позиции. Оформился пул из четырех команд, которые будут разыгрывать между собой лишь 2 путевки. Но от финиша УПЛ будет зависеть и то, где украинские клубы будут начинать свой путь среди лучших в Европе. Что на это будет влиять – читайте в материале OBOZ.UA.

Такое нужное чемпионство "Шахтера"

Обновленная Лига Чемпионов и не очень убедительное выступление всех наших клубов в последних еврокубках не оставляет нам других вариантов, кроме чемпионства "Шахтера", если мы хотим точно увидеть украинскую команду в общей группе ЛЧ. Из массы факторов, которые должны совпасть, само золото УПЛ выглядит самым сложным для гарантированного отбора горняков в элиту еврокубков. Они - единственная команда Украины, которая может позволить себе Путь чемпионов, ведь донецкий клуб находится выше по клубному рейтингу УЕФА.

Но для этого еще предстоит преодолеть сопротивление трех соперников. В пользу лидера скажет отличная форма: 7 побед подряд, в каждом матче забивали минимум дважды. Однако, за 10 игр под руководством Пушича, так и не удалось стать более надежными в защите: 19 забитых против 7 пропущенных. И здесь нужно серьезно добавить всему тренерскому штабу, ведь 2 гола от "Кривбасса" еще понятны, а вот "Колосу" почти удалось вытащить ничью. Кстати, "Шахтер" в ближайшее время сыграет 2 отложенных матча против "Зари" и "Черноморца", которые могут закрепить отрыв.

Общая форма игроков стабильна: Сикан, Бондаренко, Судаков, Конопля, Крыськив, Резник убедительно хороши на поле. Вернулся и Траоре, который после травмы не только создает постоянное давление на соперника, но и получил уникальное достижение – забил и в чужие, и в свои ворота. В том же матче против ковалевцев он сначала помог закрепить преимущество, а потом решил, что счет слишком убедителен и забил на 95-й в свои. Такого в УПЛ не было 9 лет - и вот есть девятый случай с голами во все ворота. Но в этом у Лассина теперь абсолютное первенство: это самый поздний автогол в истории украинского первенства.

Остается дополнительная нагрузка в виде Кубка, где был разбит "Черноморец". "Шахтеру", конечно, не привыкать быть заигранными в нескольких турнирах параллельно, но на финише сезона это не всегда преимущество. Впереди в УПЛ - 10 туров (8 календарных и 2 матча доигрывания). Там караулят "Днепр-1" и "Динамо", а еще - непростые этого розыгрыша "Рух" и "Ворскла".

Шовковский спасает "Динамо"

Удалось Шовковскому найти ту самую лазейку, через которую он все же достучался до игроков. Киевляне начали играть увереннее, начали забивать, улучшилась ситуация в защите. Разгром "Ворсклы" (5:1) в очередной раз принес СаШо статус тренера тура и он точно захочет таких наград побольше. А вчерашний разгром "Зари" лишь улучшил положение в таблице: в запасе еще 2 перенесенных матча, а бело-синие уже на бронзовой позиции.

Кстати, об отложенных матчах. Осенью команда внесла немало загадок в таблицу, имея множество потенциальных очков в запасе. Сейчас это 6 очков, которые такая команда против "Вереса" и "Александрии" вряд ли потеряет. Лигочемпионовский старт "Динамо", вместе с падением Украины в перечне ассоциаций, не предусматривает группу: клуб находится ниже в рейтинге команд УЕФА, чем "Шахтер", поэтому их победа в УПЛ позволит стартовать только в более выгодном раунде. В то же время, столичный клуб уже 2 сезона без ЛЧ и заскучал по этому турниру, а значит - вряд ли отпустит свой шанс.

Под руководством нового тренера раскрылся Ванат – за очень короткое время он стал лидером среди бомбардиров лиги и незаменимым для "Динамо", потеснив даже мегауспешного Буяльского. Хотя вся команда держится на особом взаимодействии Волошина, Бражко, Тимчика, Попова. Ярко вернулся в игру Ярмоленко: несмотря на непростую физическую форму, ему понадобилось всего несколько минут, чтобы заново ворваться в украинский чемпионат с красивым голом.

Мы просмотрим календарь каждой из команд к концу сезона. И у "Динамо" он будет сложным под финал. За днепрянами – "Колос" и "Кривбасс". Не будем забывать о мощном "Рухе". А также – Украинское Классическое, за несколько туров до финиша. Кажется, только оно рассудит, кто из двух грандов достоин золота.

Первая попытка "Кривбасса"

Успех "Кривбасса" покажет ретроспектива: за последние 10 лет в УПЛ (еще периода 2003-2013) команда максимум поднималась до 7-го места. Сейчас же форма фантастическая: между проигрышами "Динамо" осенью и "Шахтеру" несколько туров назад только одна ничья. Как следствие – второе место, зимнее чемпионство и равенство по очкам с дончанами. В самом клубе верят в погоню за золотом, а каждую победу называют чемпионскими очками. И это, несмотря на то, что у них полное количество сыгранных матчей, а гранды теоретически могут уйти в отрыв до 6 очков.

Одним из основных инструментов Вернидуба для продолжения похода в топе таблицы был Кожушко. Сейчас полузащитник немного сбавил, в то же время пригодились Задерака, Кузик, Стецьков. А защитник Дибанго вообще один из лучших в УПЛ и не пропустил ни минуты. Фундаментом закрепления лидерского потенциала является Клищук – весной, кроме плохой игры против горняков, все остальные матчи у него на ноль.

Впереди – "Динамо" и днепровское дерби. Также ждут "Полесье", "Ворскла" и тот же "Рух", которым вряд ли удастся дойти до зоны ЛЧ, но есть возможность навредить лидерам. Такое впечатление, что календарь для всех топов подготовил специальное испытание – готовы ли они при такой плотности сложных соперников защитить свое право на медали?

Хотя именно для криворожцев любой результат этого сезона будет удачным, если они останутся в зоне еврокубков. Еще старый "Кривбасс" никогда не играл в ЛЧ, только дважды в истории выходил в Кубок УЕФА. Эти попытки завершались на первом круге отбора, разгромами от "Нанта" и "Пармы". Еврокубки станут отличным завершением взрывного сезона Вернидуба. Но команда выглядит так, что будет бороться за попадание в лучшие клубы Европы всеми силами.

Старый-новый путь для "Днепра-1"

Пока "Днепр-1" находится вне медальной зоны, их оттуда подвинули киевляне. Как и другая команда Днепропетровщины, спортклубовцы очень близки к лидеру, но первые матчи на старте весны вышли самыми плохими среди всех четырех лидеров. За 5 игр – 2 ничьи и поражение (обе мировые – против команд подвала). "Шахтер" идет без потерь, "Динамо" - минус 1 очко, "Кривбасс" - минус 3. Днепряне не досчитались 7, из-за чего оказались подальше от первой строчки.

Смена тренера во время сезона положительно сказалась на общей тенденции: команда начала забивать больше одного гола за матч, меньше пропускает и остается самой дисциплинированной среди всех клубов УПЛ. Игроки – отдельная история: их Максимову удалось натаскать таким образом, чтобы в последней трети поля появился результат. Ранее "Днепр-1" запоминался играми без ударов, теперь можно выделить забивные индивидуальности.

Новичку Филиппову, которого называли заменой Довбику, понадобилось немало времени, чтобы адаптироваться к клубу и чемпионату – и теперь он незаменимый форвард для Максимова и каждый 4-й гол "Днепра-1". Пихаленок, хоть и не так часто зафиксированный в статистике, перешел в статус связующего диспетчера. Так же и Гуцуляк – даже получил вызов в сборную, настолько его уровень стал высоким.

"Днепру-1" судьба подготовила самый плохой календарь: все три прямых соперника за ЛЧ и непредсказуемая "Александрия". Словом, всего 4 очка отставания от текущих лидеров вроде и не так много, но будущие игры нужно проводить очень ответственно. Ведь у днепровской команды есть шанс переписать историю и разрушить воспоминания о негативном опыте прошлого сезона.

Определились четыре команды, которым никто не сможет помешать бороться за единственные два места ЛЧ. Конечно, это не для всех сразу будет группа, придется преодолеть немалое сопротивление плей-офф, но представительство Украины в еврокубках обещает быть достаточно мощным. Впереди 8 туров – и нас ждет фантастический боевик, где каждый шаг может повлиять на верхушку таблицы Украинской Премьер-лиги.