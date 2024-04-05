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Украина в Лиге чемпионов: почему важно, чтобы "золото" УПЛ взял "Шахтер", и как идет борьба за место в турнире

Артём Россинский
Спорт Oboz
6 минут
69
Украина в Лиге чемпионов: почему важно, чтобы 'золото' УПЛ взял 'Шахтер', и как идет борьба за место в турнире

Вчера один из отложенных матчей провели киевляне - и теперь нам стало немного понятнее, кто действительно претендует на лигочемпионовские позиции. Оформился пул из четырех команд, которые будут разыгрывать между собой лишь 2 путевки. Но от финиша УПЛ будет зависеть и то, где украинские клубы будут начинать свой путь среди лучших в Европе. Что на это будет влиять – читайте в материале OBOZ.UA.

Такое нужное чемпионство "Шахтера"

Обновленная Лига Чемпионов и не очень убедительное выступление всех наших клубов в последних еврокубках не оставляет нам других вариантов, кроме чемпионства "Шахтера", если мы хотим точно увидеть украинскую команду в общей группе ЛЧ. Из массы факторов, которые должны совпасть, само золото УПЛ выглядит самым сложным для гарантированного отбора горняков в элиту еврокубков. Они - единственная команда Украины, которая может позволить себе Путь чемпионов, ведь донецкий клуб находится выше по клубному рейтингу УЕФА.

Но для этого еще предстоит преодолеть сопротивление трех соперников. В пользу лидера скажет отличная форма: 7 побед подряд, в каждом матче забивали минимум дважды. Однако, за 10 игр под руководством Пушича, так и не удалось стать более надежными в защите: 19 забитых против 7 пропущенных. И здесь нужно серьезно добавить всему тренерскому штабу, ведь 2 гола от "Кривбасса" еще понятны, а вот "Колосу" почти удалось вытащить ничью. Кстати, "Шахтер" в ближайшее время сыграет 2 отложенных матча против "Зари" и "Черноморца", которые могут закрепить отрыв.

Украина в Лиге чемпионов: почему важно, чтобы "золото" УПЛ взял "Шахтер", и как идет борьба за место в турнире

Общая форма игроков стабильна: Сикан, Бондаренко, Судаков, Конопля, Крыськив, Резник убедительно хороши на поле. Вернулся и Траоре, который после травмы не только создает постоянное давление на соперника, но и получил уникальное достижение – забил и в чужие, и в свои ворота. В том же матче против ковалевцев он сначала помог закрепить преимущество, а потом решил, что счет слишком убедителен и забил на 95-й в свои. Такого в УПЛ не было 9 лет - и вот есть девятый случай с голами во все ворота. Но в этом у Лассина теперь абсолютное первенство: это самый поздний автогол в истории украинского первенства.

Остается дополнительная нагрузка в виде Кубка, где был разбит "Черноморец". "Шахтеру", конечно, не привыкать быть заигранными в нескольких турнирах параллельно, но на финише сезона это не всегда преимущество. Впереди в УПЛ - 10 туров (8 календарных и 2 матча доигрывания). Там караулят "Днепр-1" и "Динамо", а еще - непростые этого розыгрыша "Рух" и "Ворскла".

Украина в Лиге чемпионов: почему важно, чтобы "золото" УПЛ взял "Шахтер", и как идет борьба за место в турнире

Шовковский спасает "Динамо"

Удалось Шовковскому найти ту самую лазейку, через которую он все же достучался до игроков. Киевляне начали играть увереннее, начали забивать, улучшилась ситуация в защите. Разгром "Ворсклы" (5:1) в очередной раз принес СаШо статус тренера тура и он точно захочет таких наград побольше. А вчерашний разгром "Зари" лишь улучшил положение в таблице: в запасе еще 2 перенесенных матча, а бело-синие уже на бронзовой позиции.

Украина в Лиге чемпионов: почему важно, чтобы "золото" УПЛ взял "Шахтер", и как идет борьба за место в турнире

Кстати, об отложенных матчах. Осенью команда внесла немало загадок в таблицу, имея множество потенциальных очков в запасе. Сейчас это 6 очков, которые такая команда против "Вереса" и "Александрии" вряд ли потеряет. Лигочемпионовский старт "Динамо", вместе с падением Украины в перечне ассоциаций, не предусматривает группу: клуб находится ниже в рейтинге команд УЕФА, чем "Шахтер", поэтому их победа в УПЛ позволит стартовать только в более выгодном раунде. В то же время, столичный клуб уже 2 сезона без ЛЧ и заскучал по этому турниру, а значит - вряд ли отпустит свой шанс.

Под руководством нового тренера раскрылся Ванат – за очень короткое время он стал лидером среди бомбардиров лиги и незаменимым для "Динамо", потеснив даже мегауспешного Буяльского. Хотя вся команда держится на особом взаимодействии Волошина, Бражко, Тимчика, Попова. Ярко вернулся в игру Ярмоленко: несмотря на непростую физическую форму, ему понадобилось всего несколько минут, чтобы заново ворваться в украинский чемпионат с красивым голом.

Украина в Лиге чемпионов: почему важно, чтобы "золото" УПЛ взял "Шахтер", и как идет борьба за место в турнире

Мы просмотрим календарь каждой из команд к концу сезона. И у "Динамо" он будет сложным под финал. За днепрянами – "Колос" и "Кривбасс". Не будем забывать о мощном "Рухе". А также – Украинское Классическое, за несколько туров до финиша. Кажется, только оно рассудит, кто из двух грандов достоин золота.

Первая попытка "Кривбасса"

Успех "Кривбасса" покажет ретроспектива: за последние 10 лет в УПЛ (еще периода 2003-2013) команда максимум поднималась до 7-го места. Сейчас же форма фантастическая: между проигрышами "Динамо" осенью и "Шахтеру" несколько туров назад только одна ничья. Как следствие – второе место, зимнее чемпионство и равенство по очкам с дончанами. В самом клубе верят в погоню за золотом, а каждую победу называют чемпионскими очками. И это, несмотря на то, что у них полное количество сыгранных матчей, а гранды теоретически могут уйти в отрыв до 6 очков.

Украина в Лиге чемпионов: почему важно, чтобы "золото" УПЛ взял "Шахтер", и как идет борьба за место в турнире

Одним из основных инструментов Вернидуба для продолжения похода в топе таблицы был Кожушко. Сейчас полузащитник немного сбавил, в то же время пригодились Задерака, Кузик, Стецьков. А защитник Дибанго вообще один из лучших в УПЛ и не пропустил ни минуты. Фундаментом закрепления лидерского потенциала является Клищук – весной, кроме плохой игры против горняков, все остальные матчи у него на ноль.

Впереди – "Динамо" и днепровское дерби. Также ждут "Полесье", "Ворскла" и тот же "Рух", которым вряд ли удастся дойти до зоны ЛЧ, но есть возможность навредить лидерам. Такое впечатление, что календарь для всех топов подготовил специальное испытание – готовы ли они при такой плотности сложных соперников защитить свое право на медали?

Украина в Лиге чемпионов: почему важно, чтобы "золото" УПЛ взял "Шахтер", и как идет борьба за место в турнире

Хотя именно для криворожцев любой результат этого сезона будет удачным, если они останутся в зоне еврокубков. Еще старый "Кривбасс" никогда не играл в ЛЧ, только дважды в истории выходил в Кубок УЕФА. Эти попытки завершались на первом круге отбора, разгромами от "Нанта" и "Пармы". Еврокубки станут отличным завершением взрывного сезона Вернидуба. Но команда выглядит так, что будет бороться за попадание в лучшие клубы Европы всеми силами.

Старый-новый путь для "Днепра-1"

Пока "Днепр-1" находится вне медальной зоны, их оттуда подвинули киевляне. Как и другая команда Днепропетровщины, спортклубовцы очень близки к лидеру, но первые матчи на старте весны вышли самыми плохими среди всех четырех лидеров. За 5 игр – 2 ничьи и поражение (обе мировые – против команд подвала). "Шахтер" идет без потерь, "Динамо" - минус 1 очко, "Кривбасс" - минус 3. Днепряне не досчитались 7, из-за чего оказались подальше от первой строчки.

Смена тренера во время сезона положительно сказалась на общей тенденции: команда начала забивать больше одного гола за матч, меньше пропускает и остается самой дисциплинированной среди всех клубов УПЛ. Игроки – отдельная история: их Максимову удалось натаскать таким образом, чтобы в последней трети поля появился результат. Ранее "Днепр-1" запоминался играми без ударов, теперь можно выделить забивные индивидуальности.

Украина в Лиге чемпионов: почему важно, чтобы "золото" УПЛ взял "Шахтер", и как идет борьба за место в турнире

Новичку Филиппову, которого называли заменой Довбику, понадобилось немало времени, чтобы адаптироваться к клубу и чемпионату – и теперь он незаменимый форвард для Максимова и каждый 4-й гол "Днепра-1". Пихаленок, хоть и не так часто зафиксированный в статистике, перешел в статус связующего диспетчера. Так же и Гуцуляк – даже получил вызов в сборную, настолько его уровень стал высоким.

"Днепру-1" судьба подготовила самый плохой календарь: все три прямых соперника за ЛЧ и непредсказуемая "Александрия". Словом, всего 4 очка отставания от текущих лидеров вроде и не так много, но будущие игры нужно проводить очень ответственно. Ведь у днепровской команды есть шанс переписать историю и разрушить воспоминания о негативном опыте прошлого сезона.

Украина в Лиге чемпионов: почему важно, чтобы "золото" УПЛ взял "Шахтер", и как идет борьба за место в турнире

Определились четыре команды, которым никто не сможет помешать бороться за единственные два места ЛЧ. Конечно, это не для всех сразу будет группа, придется преодолеть немалое сопротивление плей-офф, но представительство Украины в еврокубках обещает быть достаточно мощным. Впереди 8 туров – и нас ждет фантастический боевик, где каждый шаг может повлиять на верхушку таблицы Украинской Премьер-лиги.