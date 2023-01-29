Экс-капитан сборной Англии совершил странный поступок на встрече с Путиным

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд однажды украл сувенир у Владимира Путина, стянув ложку на встрече с президентом России. О странном поступке своего соотечественника рассказала экс-футболистка "Арсенала" Алекс Скотт в своих мемуарах "Как (не) быть сильной". В книге британка, работающая экспертом на BBC, вспомнила о визите в Кремль во время чемпионата мира-2018.

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Скотт и Фердинанд были приглашены в Кремль в рамках программы "Легенды ФИФА", чтобы обсудить ЧМ-2022.

"Рио рассмешил меня на выходе — он раскрыл ладонь, показывая, что украл чайную ложку на память", – сказала 38-летняя Скотт.

Бывший правый защитник "Арсенала" объяснила, что ей было не очень комфортно на встрече

"Я была единственной женщиной в комнате, что за кулисами, я думаю, вызвало некоторый гнев из-за политики, связанной со встречей мировых лидеров. Но я была там, чтобы обсудить футбол. Я даже выучила предложение на русском языке, которое я так и не смогла произнести. Все утро было совершенно сюрреалистичным", – цитирует Алекс sportbible.com.

Бывшая спортсменка добавила, что они фотографировались с Путиным, но она боялась даже выпить чай

"Я боялась съесть пирожное, которое лежало передо мной, думая, что будет, если я невольно нарушу какую-то негласную дипломатическую условность", – отметила Алекс Скотт.

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