'Экс-голкипера киевского 'Динамо' бусифицировали. Сколько можно терпеть этот беспредел?' В интернете оригинально обыграли трансфер вратаря сборной Украины. Видео

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан стал участником шутливых комментариев после своего перехода в аравийский "Аль-Шабаб". Момент, когда наш голкипер садился в микроавтобус, в интернете обыграли с учетом украинских реалий.

Видео дня

"Ексголкіпера київського Динамо бусифікували. Скільки можна терпіти це свавілля", – шутят пользователи.

Как сообщал OBOZ.UA, Георгий не смог сдержать слез во время прощальной речи теперь уже бывшим партнерам по киевскому "Динамо".

Также Бущан оставил послание динамовцам и поклонникам команды. Участник двух чемпионатов Европы признался, что у него в буквальном смысле разрывается сердце из-за ухода из стана "бело-синих".

В текущем сезоне 30-летний Бущан провел 27 матчей, пропустив 30 голов. В 9 играх отстоял на "ноль". Всего за "Динамо" с 2011 года Георгий сыграл в 201 поединке, пропустив 185 мячей. 80 игр завершил "всухую".

Георгий Бущан родился в Одессе и начал футбольную карьеру в академии местного "Черноморца", а затем перешел в систему киевского "Динамо".

В основной состав команды он впервые попал в 2011 году, но долго оставался в резерве, дебютировав за первую команду лишь в 2017 году. Постепенно Бущан закрепился в основе, став ключевым голкипером "Динамо" с сезона 2019/20.

За свою карьеру Бущан выиграл чемпионат Украины (2020/21), дважды становился обладателем Кубка Украины и трижды – Суперкубка. Также он запомнился яркими выступлениями в еврокубках, включая отраженный пенальти в матче против "Фенербахче" в 2022 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!