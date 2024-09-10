Экс-голкипер сборной Украины переплыл Тису, сбежал из страны, и подписал контракт с белорусским клубом – СМИ

Бывший голкипер молодежной сборной Украины Денис Шелихов переплыл Тису, чтобы перейти в белорусскую "Славию-Мозырь", сообщает Sport-express.ua. По информации источника, 35-летний футболист тщательно готовился к своему побегу из страны несколько месяцев ходил на реку тренироваться плавать с ластами.

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Издание обратилось к самому Шелихову с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию, однако он отказался общаться с журналистами.

"Ты кто – прокурор?! Такие вопросы задавать. Спроси у пограничной службы. Ты мне такие вопросы не задавай, понял? Ты мне никто, чтобы такие вопросы задавать!" – резко отреагировал вратарь.

Последним местом работы Шелихова была "Виктория", откуда он ушел свободным агентом. В футболке команды из Сум Денис провел 10 матчей, пропустив 10 голов. Накануне двукратный чемпион Беларуси (1996, 2000) "Славия-Мозырь" опубликовал официальное представление Дениса.

"Я хорошо знаю тренеров "Славии", так как раньше работал с ними в минском "Луче". Мы продолжали поддерживать отношения, общались. Они и позвали меня сюда, предложив поработать вместе, и я с радостью согласился", – заявил Шелихов в интервью пресс-службе клуба из Мозыря.

Отметим, что Денис Шелихов является воспитанником ДЮСШ-15 (Киев). Впоследствии присоединился к "Днепру", с 2007 года начал привлекаться к матчам дублирующего состава.

С начала сезона 2016/17 начал играть в "Днепре" в стартовом составе. Однако с ноября основным вратарём днепрян стал Андрей Лунин. 12 января покинул команду в статусе свободного агента.

Также известен своими выступлениями за "Волынь" (8 игр / 10 пропущенных мячей), белорусские "Луч" (16/-25) и "Ислочь" (9 / -14), "Николаев" (6 / -8), "ВПК-Агро" (16 / -24), "Металлист 1925" (2 / -2), ЛНЗ (2 / -1).

Как сообщал OBOZ.UA, тренер сборной Украины по баскетболу и куба "Черкаськи Мавпы" Артем Слипенчук, а также игрок молодежной баскетбольной сборной Украины и БК "Запорожье" Артем Покоенко сбежали из Украины после учебно-тренировочных сборов этим летом в сроки, определенные соответствующими приказами ФБУ.

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