Экс-футболист сборной Украины забил невероятный "радиоуправляемый" гол. Видео
Полузащитник львовского "Руха" Остап Притула отметился фантастическим ударом в товарищеском матче в Винниках. 23-летний экс-футболист молодежной сборной Украины забил сверхдальним ударом "Прикарпатью" (3:1).
На 35-й минуте при счете 1:1, хозяева получили право на штрафной удар. Исполнять его взялся Притула и сделал это феноменально мастерски.
Хавбек смог не только закрутить мяч но и словить порыв ветра, в результате чего кожаная сфера словно на радиоуправлении влетела в угол ворот. Голкипер гостей видел момент удара и был готов отбить удар, но в последний момент круглый снаряд предательски вильнув, влетев в сетку.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться этим шедевром.
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