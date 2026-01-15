Экс-футболист сборной России разбился, выпав из окна высотки в Москве. Момент попал на камеры наблюдения

В подмосковном Звенигороде погиб бывший профессиональный футболист Лайонел Адамс, воспитанник "ЦСКА" и экс-игрок юношеской сборной России. 31-летний спортсмен выпал из окна многоэтажного дома и скончался до приезда медиков.

Видео дня

О гибели Адамса сообщили телеграм-каналы Mash, Shot и "112". По их данным, трагедия произошла в квартире, где футболист находился в гостях у бывшего игрока ялтинского "Рубина" Тимура Магомедова. Камеры видеонаблюдения жилого комплекса зафиксировали момент падения, соответствующее видео появилось в сети.

Правоохранительные органы проводят проверку, официальных выводов пока нет. При этом в публичном пространстве обсуждаются две основные версии произошедшего. Друзья Адамса утверждают, что он мог добровольно уйти из жизни на фоне личных проблем, в том числе расставания с девушкой. По словам очевидцев, в тот вечер футболист употреблял алкоголь и жаловался на трудности.

Мать спортсмена категорически отвергает версию самоубийства и настаивает, что ее сына убили. В разговоре с Mash она заявила, что у Лайонела не было девушки, а незадолго до трагедии он пытался ей позвонить, однако она не смогла ответить. Позднее женщина перезвонила, но сын уже не взял трубку.

Дополнительное внимание к личности Адамса возникло в конце декабря 2025 года. Тогда СМИ сообщали, что за один вечер футболист стал участником трех драк в Звенигороде. В ходе одного из конфликтов он получил пулевое ранение из травматического пистолета, после чего был доставлен в больницу с ранением бедра и рваной раной губы. По информации Mash, Адамс отказался писать заявление в полицию и самовольно покинул медучреждение.

Лайонел Адамс родился в Санкт-Петербурге и начинал карьеру в системе "ЦСКА", где выступал за дублирующий состав, но в основной команде закрепиться не смог. Он играл за "Енисей", "КАМАЗ", армянские "Бананц" и "Ван", а также за клубы в Испании, Беларуси, Казахстане и других странах. На международном уровне защитник вызывался в юношескую сборную России.

