В Австралии 56-летний экс-футболист вошел в топ-100 самых горячих женщин. Фото

Бывший игрок в австралийский футбол (разновидность регби) и тренер Даниэль Дэни (ранее Дин) Лэйдли вошел в список топ-100 самых горячих женщин Австралии 2023 года по версии местного издания MAXIM. 56-летний Дин, будучи биологическим мужчиной, занял 92-ю позицию в рейтинге. На первом расположилась актриса и звезда "Отряда самоубийц" и "Барби" биологическая женщина Марго Робби.

Лэйдли успел сыграть 151 игру в Австралийской футбольной лиге (АФЛ). С 2003 по 2009 года занимал должность тренера в North Melbourne.

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В 2020 году Лэйдли, который уже начал трансгендерный переход был арестован с 0,43 г метамфетамина. Полиция предоставила СМИ фотографию задержанного, который уже выглядел как женщина.

Это стало настоящим шоком для жены и трех детей Лэйдли.

После развода экс-футболист стал жить с новой возлюбленной, биологической женщиной, которую знал с детства.

Главный редактор журнала MAXIM Australia Санти Пинтадо назвал топ-100 "ежегодным, эклектичным и исчерпывающим списком австралийских женщин, которые произвели впечатление, попали в заголовки газет или просто провели впечатляющий год", добавив: "За последние 12 месяцев было много прекрасных и невероятных женщин, которые поразили нас своими способностями, интеллектом, юмором, а также другими талантами".

В то время как Марго Робби еще один год возглавляет список 100 горячих женщин Австралии, многие в Интернете выразили возмущение по поводу включения в него транс-женщины Даниэль Лэйдли.

"№92 из 100 самых горячих "женщин" мира по версии журнала Maxim в Австралии. Как мы дошли до того, что компании/учреждения/издания могут делать это, не опасаясь негативной реакции?" – написала в соцсети Х (бывшая Twitter) экс-пловчиха NCAA и критик трансгендерной идеологии Райли Гейнс.

Многие другие комментаторы раскритиковали MAXIM за ухудшение качества рейтинга.

"Теперь даже MAXIM проснулся…" — написал корреспондент Fox News Джо Конча.

"MAXIM не знает, что значит "горячо" и что такое женщина", — написала радиоведущая Дана Леш.

"Единственный шок заключается в том, что MAXIM все еще существует", - написал обозреватель Townhall Дерек Хантер. "Ожидается, что им управляют левые девчонки/парни".

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