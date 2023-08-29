Экс-чемпион мира по боксу прорвался на поле и "напал" на знаменитого футболиста. Видео

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBO в легком весе Терри Флэнаган (36-2, 14 КО) выбежал на поле в 3-го тура АПЛ. Англичанин давно болеет за "горожан". 34-летний англичанин, который является давним поклонником "Манчестер Сити", не смог сдержать эмоций в матче против "Шеффилд Юнайтед" (2:1).

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После того, как лидер "горожан" Эринг Холанд на 63-й минуте открыл счет в игре, появившись из ниоткуда, Флэнаган, сияя от радости, прыгнул на спину Холанда и поцеловал его в щеку.

Сперва норвежский нападающий не понял, кто на него набросился, но затем узнал боксера, обняв того в ответ. Затем в дело вступили стюарды, поспешно убрав боксера-нарушителя с газона.

Флэнаган владел титулом WBO в легком весе в период с 2015 по 2017 год, четырежды успешно защитив пояс, прежде чем подняться в весе.

Манчестерский левша выиграл первые 33 профессиональных боя в своей карьере, но в 2018 году потерпел последовательные поражения от американского дуэта Мориса Хукера и Реджиса Прогрейс.

Он провел еще три боя, выиграв их все, и завершил свою карьеру с рекордом 36-2.

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