Единственный на планете. Умер величайший чемпион мира по футболу всех времен

Знаменитый в прошлом футболист и тренер сборной Бразилии Марио Загалло умер в возрасте 92 лет. Бразильская конфедерация футбола (CBF) в своем некрологе назвала его "величайшим чемпионом мира всех времен.

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Загалло был единственным, кто четыре раза выигрывал чемпионат мира. Он также первым на планете стал чемпионом мира и как игрок, и как тренер.

Выступая на позиции крайнего левого полузащитника Загалло дважды становился победителем мундиалей 1958 и 1962 годов. Еще дважды бразилец выигрывал ЧМ, как тренер сборной (1970) и как координатор сборной Бразилии и ассистент главного тренера (1994).

"CBF объявляет семидневный траур в честь памяти своего вечного чемпиона и стремится почтить его наследие", - заявил президент CBF Эднальдо Родригес.

В карьере Загалло-футболиста выступления за такие клубы, как "Америка", "Ботафого", "Фламенго", а также за сборную Бразилии. В своей игровой карьере он дважды триумфировал в турнире Рио – Сан-Паулу и чемпионате штата Рио-де-Жанейро в составе "Ботафого".

После завершения карьеры игрока Загалло продолжил связанность с футболом, став тренером сборных Бразилии, Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии, а также ряда бразильских клубов. В 1970 году, всего в 38 лет, он выиграл чемпионат мира в роли наставника сборной Бразилии, а в 1994 году успешно выступил в качестве координатора и ассистента главного тренера.

В 1998 году под его руководством сборная Бразилии заняла второе место на чемпионате мира. Он также смог выиграть с командой Кубок конфедераций и Кубок Америки. В 1968 году, будучи тренером "Ботафого", Загалло привел команду к победе в чемпионате Бразилии.

Загалло решил не продолжать профессионально заниматься футболом в 2011 году в возрасте 79 лет. В 2012 году четырехкратный чемпион перенес самый большой удар в своей жизни – смерть жены Альсины, на которой он был женат 57 лет. У них было пятеро детей.

Уважение и привязанность к своим давним друзьям были еще одной характерной чертой личности Загалло. В 2021 году, когда ему исполнилось 90 лет, он получил специальное послание от Пеле:

"Когда-то мы были товарищами по команде. Когда-то мы были противниками. Когда-то я был твоим игроком, а ты был моим тренером. Но прежде всего мы всегда были великими братьями. Вы лидер, наставник, кумир и друг с огромным сердцем, которого бразильский футбол никогда не забудет", - заявил тогда "король футбола".

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