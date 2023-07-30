'Динамо' в матче с двумя удалениями добыло разгромную победу в УПЛ

Киевское "Динамо" обыграло закарпатский "Минай" в 1-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Поединок в столице на стадионе им. Лобановского завершился со счетом 4:1.

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Команды начали матч феерически. Уже на 3-й минуте Вадим Витенчук сенсационно открыл счет. После обрезки динамовцев у своих ворот 26-летний хавбек дальним ударом не оставил шансов Георгию Бущану.

Пропущенный гол заметно разозлил хозяев. Динамовцы большими силами пошли в атаку и в середине тайма Владислав Ванат с интервалом в три минуты забил два гола.

Окрыленные успехом столичные футболисты забыли про защиту и пропустили быструю контратаку, которую ценой красной карточки сорвал Денис Попов.

В меньшинстве киевляне провели чуть больше 20 минут.

Во втором тайме после розыгрыша штрафного Ярмоленко выходил один на один с Бандурой, голкипер "Миная" далеко вышел из ворот и умышленно сбил новичка "бело-синих". Максим Козиряцький без сомнений сразу удалил голкипера.

Во втором тайме у закарпатцев было несколько 100% шансов, первый раз "Динамо" просто повезло, а второй раз продемонстрировал великолепную реакцию Бущан.

Под занавес встречи Дубинчак заработал пенальти, который точно реализовал Буяльский, а окончательную точку на 93-й минуте поставил Караваев.

Свой следующий поединок в УПЛ подопечные Луческу проведет 5 августа против "Оболони".

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