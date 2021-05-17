'Динамо' сделало золотой хет-трик: обзор спортивных СМИ

На минувшей неделе все внимание отечественных футбольных медиа было приковано к кубковому финалу. Матч в Тернополе не обманул ожиданий, заодно став еще одной демонстрацией силы нынешнего "Динамо" и его превосходства над конкурентами по внутренней арене.

Почетный трофей предстояло разыграть 13 мая – в день, припавший на 94-ю годовщину образования киевского клуба и 19-ю годовщину смерти Валерия Лобановского. Кстати, забегая наперед, можно отметить, что "Динамо", следуя законам нумерологии, отметило эту дату завоеванием своего 13-го по счету Кубка Украины.

В четверг у памятников Валерию Васильевичу – возле стадиона "Динамо" и на Байковом кладбище – было людно: друзья, близкие, коллеги, ученики, юные динамовцы и просто болельщики пришли отдать память Великому тренеру.

"На победах команд Лобановского воспитывалось и мое поколение, – поделился своими эмоциями почетный член УЕФА Григорий Суркис. – Иначе как о друге и учителе о нем нельзя вспоминать… Эти мальчишки, которые, возможно только сейчас делают свои первые шаги в футболе, услышав сегодня слова о великом тренере и великом человеке, без всякого сомнения будут впитывать динамовский дух, дух побед, который вселял в свои команды Валерий Васильевич Лобановский" (Fcdynamo.kiev.ua, 13.05.21).

Минута молчания в память о Мэтре, предварявшая кубковую битву между "Динамо" и "Зарей", безусловно, придала еще большую значимость этому знаковому событию.

ФИНАЛ. СТРАННОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ

В день решающей схватки за Кубок Украины стало известно, что УЕФА принял решение о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула в Порту. Причина лежала на поверхности: правительство Великобритании внесло Турцию в красный список стран с высоким уровнем распространения инфекции, а значит, английские болельщики "Манчестер Сити" и "Челси" не смогли бы поехать на финал из-за транспортных ограничений.

Договориться о проведении матча в самой Великобритании не удалось, зато Португалия оказалась вариантом, устроившим всех.

"Болельщикам пришлось более 12 месяцев страдать, не имея возможности видеть свои команды вживую. Выход в финал Лиги чемпионов – это вершина клубного футбола. Лишить болельщиков возможности лично увидеть такой матч было недопустимо, и я рад, что компромисс был найден" (Uefa.com, 13.05), – прокомментировал случившееся президент УЕФА Александер Чеферин.

Следует признать, что последовательность УЕФА и его забота об интересах болельщиков выгодно контрастируют с сомнительными схемами руководства УАФ.

Задачей последней было выработать грамотную и понятную политику распределения билетов на игру в Тернополе, учтя эпидемиологические реалии, не позволявшие заполнить городской стадион более чем на 20%. По неизвестным причинам сия нехитрая миссия оказалась для организаторов невыполнимой, о чем не преминули сообщить присутствовавшие на матче журналисты.

"Кроме того, что количество зрителей должно было быть сильно урезанным из-за различных ограничений, реальных билетов на матч в свободной продаже просто не было. Некоторую часть получили клубы, остальные были отданы "ветеранам футбола Тернопольщины, местным ДЮСШ, коллективным членам Ассоциации футбола Тернопольщины и т.п". На выходе же получилась, что большинство билетов оказались пригласительными, и ими попросту торговали" (Sport.ua, 14.05), – утверждает Владимир Клепач.

Каким образом "пригласительные", предназначенные ветеранам футбола и ребятам из ДЮСШ, оказались пущенными в продажу, и кто именно нажился на этой афере, мы, скорее всего, никогда не узнаем. Как, собственно, можем только догадываться, с чьей подачи заполняемость арены в день игры в разы превысила допустимую.

Ведущий программы YouTube-канала Sportarena, выпустившей эксклюзивный репортаж с финала, например, утверждает, что трибуны были заполнены на 60-70, а то и на все 80 %. Визуальная картинка из Тернополя лишь подтверждала наблюдения репортера.

Красноречив был и комментарий телеграм-канала Dynamo Inside:

"Федерация. Организация. Пожимаем плечами, вздыхаем. Заявлено было 3000 именных приглашений и 20% вместительности стадиона. По итогу – добрых 12 тысяч на трибунах. В эпоху болячки. Маски? Не, не слышали. Как всегда – заработок ослепил" (Telemetr.me, 13.05.21).

Конечно, присутствие на трибунах в четыре раза больше допустимого количества зрителей придало живости общей картине и порадовало самих участников, но… На матчах, проводимых под эгидой УЕФА, подобный бардак представить нереально.

Фактически наша федерация проигнорировала постановление Кабинета министров Украиныо карантинных и противоэпидемиологических мерах, на которое сама и ссылалась. Удивляться нечему – порядок и обязательность давно не в чести на верхних этажах Дома футбола. Ведь выполни УАФ добросовестно собственные требования о допуске на стадион строго определенного количества гостей, причем, по именным пригласительным, не возникло бы никаких кривотолков. Но, как говорят, своя рука – владыка, очевидно, решил Костюченко. И потому неучтенных счастливчиков попасть на топовый матч оказалось столько, сколько рыбы поймали в этой мутной воде. А соблюли дисциплину в данном вопросе лишь клубы-участники финала, чьи болельщики действительно попали на арену по предварительно составленным спискам. Кстати, "Динамо" официально просило УАФ выделить не 100, а 150 мест на стадионе для своей группы поддержки. Но руководство ассоциации, сославшись на отсутствие у них необходимого резерва, отказали киевлянам.

К счастью, недоработки организаторов ушли на второй план благодаря профессиональному отношению к делу самих команд-финалистов. И речь не только о динамичной, державшей в напряжении игре, но и о подготовке к ней.

В частности, киевское "Динамо" по своей инициативе заранее отправило в Тернополь команду специалистов для того, чтобы привести в порядок газон стадиона. По словам главного динамовского агронома Анатолия Колоши, на поле было слишком много кочек, но предпринятые меры позволили избавиться от этого дефекта. Кроме того, специальные комплексные удобрения позволили "оживить" траву. Усилия оказались не напрасными – не зря после игры наставник "Зари" Виктор Скрипник поблагодарил киевлян за качественную подготовку газона.

ШИПАМИ – ПО ПАЛЬЦАМ…

Уже по окончании финала известный журналист Андрей Шахов, указывая на упомянутое ранее совпадение дат в календаре, напишет, что исход матча был предопределен:

"Согласитесь, "Динамо" просто не могло не завоевать Кубок в этой день! В день рождения клуба! В день смерти величайшего тренера!" (Fraza.com, 14.05.21).

Обе годовщины действительно накладывали отчасти дополнительную ответственность на киевскую команду, но отнюдь не гарантировали ей победу. В расчет следовало брать и жгучее желание "Зари", не завоевавшей за годы Независимости пока ни одного трофея, и ее высокую квалификацию. По количеству набранных очков во второй части чемпионата луганчане опередили даже "Шахтер", и таким образом на финише сезона мы в качестве десерта получили противостояние двух максимально мотивированных украинских клубов!

Упорный, насыщенный жесткими стыками первый тайм наглядно демонстрировал: легко в Тернополе в этот вечер не будет никому. Моментов до перерыва возникало немного, а самым резонансным событием стала травма динамовца Виталия Миколенко, которому наступил на кисть руки шипами Артем Громов.

К счастью, худшие опасения не оправдались, и 21-летний защитник таки сможет продолжить полноценную подготовку к ЕВРО-2020 в составе сборной Украины. Однако заменить его все равно пришлось.

Впрочем, вышедший на замену Александр Караваев быстро поймал нужный ритм. Мало того, бывший тренер нашей "молодежки", а ныне эксперт на ТРК "Футбол" Александр Головко, посчитал, что этот эпизод в какой-то мере стал переломным:

"Вынужденная замена стала одним из ключевых моментов. Травма Миколенко раззадорила команду. После этого "Динамо" стало брать игру под свой контроль" (Dynamomania.com, 13.05.21).

И все-таки большинство обозревателей, равно как и тренеры команд, считают, что чаши весов стали склоняться на бок чемпиона уже во второй половине встречи. Киев действовал быстрее, напористее и разнообразнее, вынуждая защиту "Зари" работать на полную катушку. Очень полезен был форвард киевлян Артем Беседин, пусть и не забивший, но хорошо потрудившийся и создавший не один момент для одноклубников.

"Играя в оттяжке, Беседин способен принести много пользы. Это не только скидки на партнеров, но и много невидимой черновой работы, движения, давления на соперника. Возможно, это настолько физически затратно, что на завершение уже не хватает сил. И все же Артем остается топовым кандидатом на то, чтобы удивить фанатов сборной Украины на ЕВРО. Нападающий, который в эпоху Шевченко забил больше мячей, чем распиаренный Мораэс, может снова помочь в трудный момент. 73,5 минуты на гол Беседина за сборную в официальных матчах. Это почти в 6 раз лучше показателя Жуниора. И примерно втрое превосходит цифры Яремчука. Лишь бы травмы не помешали…" (Football24.ua, 14.05.21), – отмечает журналист Тарас Котив.

Он же не только выделяет отлично проявившую себя пару молодых центрбеков Денис Попов – Илья Забарный, но и приходит к выводу, что в нынешнем составе "бело-синих" практически нет слабых звеньев:

"Сразу 8-9 футболистов нынешней "основы" "Динамо" набрали такую игровую, физическую и психологическую форму, что только бери и лепи на здоровье под свое видение. Интересно, как эту ситуацию использует и разовьет Шевченко на ЕВРО?" (Football24.ua, 14.05.21).

Голкиперу "Динамо" Денису Бойку приходилось откровенно скучать, чего не скажешь о его луганском коллеге Николе Василе, неоднократно спасавшем свою команду. По мнению знаменитого в прошлом футболиста, а впоследствии тренера Олега Кузнецова, судьба матча должна была быть решена еще в основное время:

"В первом тайме "Заря" за счет хорошего движения и фолов сумела сбить темп игры киевлян, но после перерыва "Динамо" прибавило, и все у его соперника куда-то исчезло. Скрипник допустил фатальную ошибку, поменяв в середине второго тайма "опорника" – Назарину, а затем одного за другим бросив в бой трех нападающих. В результате "Заря" оголила середину поля, где Буяльский, Сидорчук и Цыганков делали все, что хотели. Считаю, что счет 0:0 в основное время против киевлян – это уже очень хорошо для "Зари", потому что могли ведь и 5-6 мячей в свои ворота получить" (Footboom.com, 13.05.21).

Результативная комбинация прошла у "Динамо" лишь в середине первого экстра-тайма, но зато получилась очень эффектной. Красочно и с соблюдением нужных акцентов описал ее Дмитрий Литвинов:

"Отмечаем Родригеша, который был свеж, будто не отбегал до того 95 минут, и смог почувствовать, куда надо отдать, не поднимая головы, просто на интуиции. Гол максимально символичный как последний в сезоне – его сделали парень, которого списали предыдущие тренеры, и Цыганков – тот, кого обвиняли в "хрустальности", а он смог в нужный момент проявить себя в овертайме, выдержав максимально жесткий футбол. Если бы Виктор затем еще и пенальти реализовал (100-процентный фол Жуниора на Буяльском), было бы совсем красиво, но Василь справился и тут" (Ua.tribuna.com, 13.05.21).

Что показательно, после финального свистка Цыганков абсолютно спокойно прокомментировал свой промах с "точки":

"Пенальти? Слушайте, многие не забивают пенальти. Главное – победа команды, а на остальное я не обращаю внимание" (Dynamomania.com, 13.05.21).

Способность игрока не зацикливаться на локальных неудачах, тем более не повлиявших на итоговый результат, свидетельствует об опыте и зрелости. Отрадно, учитывая, что лидеру "Динамо" – только 23.

В оставшееся до финального свистка время Киев не предоставил сопернику ни единого шанса сравнять счет, хотя сам имел не одну возможность нарастить преимущество. Итоговый перевес "Динамо" по ударам (19:6) и по ударам в створ (10:1) говорит сам за себя.

"Когда-то, в лучшие времена топ-взлетов команд Валерия Лобановского, чью память сегодня почтили перед стартовым свистком, одним из прозвищ киевлян было "динамо-машина". Соответствовало. Давать то же прозвище нынешней команде Луческу пока рановато, не тот масштаб на евроарене, однако игра от матча к матчу все больше приобретает черты поставленной, очертания четко работающего механизма, с полным комплектом внутренних трофеев в довесок" (Footboom.com, 13.05.21) – отдает должное показанному киевской командой обозреватель Павел Булах.

"ДИНАМО" НОВОГО ФОРМАТА

На послематчевой пресс-конференции Виктор Скрипник признал результат закономерным, не став ссылаться на невезение и прочие субъективные факторы:

"Тактически игра была построена с нашей стороны верно, но всегда судьбу матча решают нюансы: мастерство футболистов, готовность, уверенность. Вот это "Динамо" нового формата, в котором те же футболисты, которые играли и раньше, показали свое новое лицо, уверенно провело весь сезон. Нынешнее "Динамо" – совсем не то, что было год назад. Мастерство этой команды и позволило ей дожать нас в овертайме" (Dynamo.kiev.ua, 13.05.21).

Мирча Луческу остался доволен как счетом на табло, так и самой игрой:

"Я еще до матча говорил футболистам, что, возможно, сегодня придется играть 120 минут. С точки зрения тактики все действовали хорошо, с этим проблем не было. В каждой паузе я спрашивал у ребят, все ли могут продолжать. У всех горели глаза, поэтому я никого и не менял. Реакция игроков была очень хорошей, они очень хотели завоевать этот трофей. Мы хотели подтвердить все то хорошее, что сделали до сих пор. Игра была сложной, первый тайм получился равным. Но во втором тайме и в дополнительное время все проходило под нашим контролем" (Dynamo.kiev.ua, 13.05.21).

Наставник победителей не стал скрывать, что рад своей причастности к нынешнему взлету "Динамо", но в который раз не преминул отвесить комплимент своей команде:

"Это был сложный и важный год. Но под моим руководством были игроки, полностью доверявшие мне и выполнявшие то, что я от них требовал. Я им с первого дня сказал: мне нужны не ваши ноги, мне нужны ваши головы. В футболе любой талант нуждается в помощи. Главным стало желание игроков полностью отдаться футболу, уважать игровые принципы. А с этим приходят трофеи и удовольствие от своей работы" (Football24.ua, 13.05.21).

Что до трофеев, то благодаря сезону-2020/21, в ходе которого "Динамо" выиграло Суперкубок, национальное золото и кубок страны, столичный клуб вновь оторвался от "Шахтера". Даже если брать во внимание лишь эпоху Независимости, то в активе "бело-синих" уже 38 титулов – на три больше, нежели у горняков.

Впрочем, куда более внушительным выглядит превосходство киевского клуба, если учитывать и его союзные достижения – не менее, а порой и более весомые, нежели нынешние. По общему количеству добытых официальных призов (66!) "Динамо" удерживает первое место не только в Украине, но и на всей территории бывшего СССР, а также является самым титулованным клубом Восточной Европы.

Тем временем Мирча Луческу стал всего вторым наставником, сотворившим с "Динамо" "требл" – то есть победившим во всех трех внутренних турнирах сезона. Ранее подобным мог похвастаться лишь Анатолий Демьяненко, добившийся успеха в кампании-2006/07. Отмечая сей факт, правда, некоторые журналисты забывают, что тот же Валерий Лобановский, при котором "Динамо" выиграло украинский чемпионат пять раз кряду, просто был лишен возможности завоевать Суперкубок. Этот трофей стали разыгрывать через два года после кончины Мэтра…

МИСТЕР СУПЕРСТАР

Показательно, что успехи "Динамо" не остались незамеченными в высших футбольных и политических кругах. Так, с чемпионством клуб поздравил президент ФИФА Джанни Инфантино.

"Этот титул, несомненно, является результатом упорного труда, страсти и преданности, и каждый в клубе может гордиться этим важным достижением" (Uaf.ua, 12.05.21), – подчеркнул функционер, призвав всех причастных к этому триумфу "продолжать и дальше работать с таким же командным духом, страстью и решительностью".

А уже после того, как киевлянами был завоеван национальный кубок, победителей поприветствовал Президент Украины Владимир Зеленский:

"Золотой хет-трик легендарного "Динамо" Киев. Суперкубок, чемпионство и Кубок. Это очень круто! Этого долго ждали. И это только начало славного пути к международным кубкам и победе в Лиге чемпионов. Вдохновения, успехов, свершений! Искренне поздравляю команду и тренеров" (Fcdynamo.kiev.ua, 15.05), – написал глава державы в своем Твиттере.

Прорыв "Динамо", не завоевывавшего украинское "золото" на протяжении четырех лет, а теперь столь уверенно обставившего конкурентов, действительно стало топ-событием клубного сезона. Это единогласно признали даже эксперты в студии "Великого футбола", к поклонникам киевской команды, мягко говоря, никогда не принадлежавшие.

В Премьер-лиге "бело-синие" захватили лидерство уже после третьего тура, с того момента так ни разу и не покинув первой строки. Впервые с 2003 года они стали абсолютными чемпионами, то есть лучшими по всем ключевым показателям – добыли больше всего побед (20), реже всех проигрывали (лишь раз), наколотили наибольшее число голов (59) и также пропустили меньше всех (15). Как отмечает официальный сайт УПЛ, в украинском первенстве подобное преимущество одной команды над остальными зафиксировано лишь в восьмой раз.

Сами футболисты, анализируя свои выступления, твердят как один, что настоящим "отцом" их побед является главный тренер Мирча Луческу:

"Думаю, это заслуга Мистера. Он максималист по жизни, и требует того же от своих подопечных. Он настраивал на каждый матч и говорил, что нужно не терять набранных кондиций и опыта, поддерживать свой класс и имидж" (Ua.tribuna.com, 09.05.21), – считает защитник Денис Попов.

"Это все благодаря новому тренеру. И вы, и болельщики, и телезрители, люди, которые разбираются в футболе, и даже те, кто не разбирается, сами все видят и понимают. Очевидно, что заслуга главного тренера во всех этих победах огромна" (Dynamomania.com, 13.05.21), – утверждает голкипер Денис Бойко.

"Каждый футболист в киевском "Динамо" развивается с таким тренером, как Мирча Луческу. Для каждого это огромный скачок вверх в этом сезоне. Этот человек очень долго в футболе и умеет развивать. Он развивал бразильских футболистов, а в этом году он развивал нас. Победа в чемпионате – на 90 процентов его заслуга" ("AutoГол", 15.05.21) – уверен хавбек Виктор Цыганков.

Успех Луческу ценен вдвойне, ибо достигнут он силами в первую очередь местной молодежи. Не случайно "Динамо"

вошло в число лучших команд из 27 европейских лиг по проценту игрового времени, предоставленного воспитанникам клуба. Таковыми считаются футболисты, которые провели не меньше трех сезонов в структуре ФК с 15 лет до 21 года.

"По данным CIES Football Observatory, киевский клуб оказался на втором месте. Местные футболисты отыграли большую часть минут в чемпионате Украины – 60,2%. В составе "Динамо", которое летом возглавил румынский специалист Мирча Луческу, в нынешнем сезоне были задействованы сразу 16 клубных воспитанников. Выше показатель лишь у словацкой "Жилины" – 61,5%" (Sport.segodnya.ua, 10.05).

Старейшина отечественной журналистики Семен Случевский при этом отмечает не просто умение Луческу работать с молодежью, но и вообще его способность найти подход к каждому футболисту:

"Именно он "реанимировал" Николая Шапаренко, Жерсона Родригеса, поднял игровой уровень Александра Караваева, Карлоса де Пены, просто открыл и довел до уверенной игры в основе Илью Забарного, подвел к основе Руслана Нещерета, Александра Сироту. Да, Луческу вновь проявил себя умелым тактиком, стратегом. Однако в первую очередь – эффективным психологом. Он привил молодым ребятам менталитет победителей" (Gordonua.com, 14.05).

От последнего утверждения не открещивается и сам Мистер, заявляя, что наличие психологии победителей – это именно то, что отличает его нынешнюю команду, от той, что он принял прошлым летом.

Обозреватель Валерий Василенко, констатирует, что прогресс "Динамо" в чемпионском сезоне ясно виден прежде всего по его умению брать "свои" очки. Он подчеркивает:

"Невзирая на явные проблемы "Шахтера" в нынешнем сезоне, чемпионство "Динамо" – следствие прогресса именно киевской команды, а не проблем основного конкурента. Луческу навел порядок в коллективе, прежде всего в защите" (Sport.ua, 11.05.21).

На правоту автора ясно указывают следующие цифры: в завершившемся чемпионате "Динамо" пропускало в среднем 0,58 гола за игру, а это почти вдвое меньше аналогичного показателя в чемпионате-2019/20 – 1,09!

Со своей стороны издание XSport отмечает неожиданно проклюнувшееся умение киевлян вскрывать насыщенную оборону.

"Это – ключевое изменение "Динамо" при Луческу. Киевляне научились расшатывать и грамотно вскрывать насыщенную оборону соперника. Именно поэтому в нынешнем сезоне УПЛ киевский клуб потерял так мало очков. Именно поэтому "Заря" пропустила столько ударов по воротам. Еще год или два назад в подобном финале мы бы увидели намного меньше атакующих действий со стороны киевлян. А сейчас вскрыть оборону для "Динамо" – в порядке вещей. Да, Луческу просто чародей!" (Xsport.ua, 14.05.21).

О феномене Луческу рассуждал на днях и российский корреспондент Игорь Рабинер, признавшийся, что первоначально сам очень скептически относился к перспективам опытного специалиста в Киеве:

"Этим сезоном румын сломал все возможные шаблоны. В свои 75 Луческу стал самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов. Не убежден, что национальные дубли, не говоря уже о треблах, кто-то в этом возрасте когда-либо делал. Когда летом Игорь Суркис шоково назначил Луческу, многие решили, что президент "Динамо" на фоне многолетнего отсутствия главных национальных титулов сошел с ума, а старому, как эти люди выражались, цыгану уже совершенно без разницы, где грести бабло. Очень интересно и поучительно вспомнить, что тогда устроили фанаты киевлян… Но Мирча в Киев прийти не побоялся. Он просто стоял на страже интересов своей команды – и раньше, и сейчас. Не воспитанник же он, в конце концов, ни "Шахтера", ни "Динамо", чтобы те или другие ему что-то предъявляли!" (Sport-express.ru, 14.05.21).

Дабы напомнить о том неверии, коим сопровождалось возвращение Луческу в Украину, Павел Булах даже припомнил слова гендиректора "Шахтера" Сергея Палкина о румынском тренере, сказанные прошлым летом. Очевидно, сказанные в сердцах:

"… По большому счету, Луческу себя исчерпал. Клуб вырос, пошел вверх, а Луческу остался на прежнем уровне…" (Footboom.com, 26.07.2020).

Но сам Мистер далек от того, чтобы вступать с кем-то в полемику. Он все доказывает делом. Назад оглядываться некогда:

"Наши успехи – полностью заслуга игроков. Для меня же победа важна, если она ведет к следующей победе. Таким образом я готовлю себя и свою команду" (Dynamo.kiev.ua, 13.05.21).

В интервью румынскому изданию Prosport Луческу заявил, что ощущает внутри энергию, энтузиазм и не видит причин уходить не пенсию. В его ближайших планах – посещение матчей ЕВРО-2020 с участием своих подопечных, а далее – подготовка к новым испытаниям, первым из которых станет привычное суперкубковое противостояние "Динамо" и "Шахтера".

Особые надежды возлагает на грядущий сезон и президент "Динамо" Игорь Суркис. Накануне он тепло поздравил команду с ее новыми достижениями, отметив весомый вклад в общий успех не только тренера и футболистов, но и всех работников клуба:

"Возьму на себя смелость от имени преданных болельщиков "Динамо" поблагодарить всю эту большую и сплоченную команду за прекрасный сезон – тяжелый, неоднозначный, ковидный, но – победный и такой, что убедил всех нас в правильности выбранного пути. Победителей – не судят... Сейчас это легко констатировать. Куда сложнее было в момент назначения Мирчи Луческу главным тренером "Динамо". Я рад, что наши надежды оправдались, что турнирный план на сезон был не просто выполнен, а перевыполнен с блеском. В эти праздничные дни, с радостью отмечая преемственность славных футбольных побед 1975 и 1986 годов, большое спасибо за упорный и вдохновенный труд всем игрокам и тренерам, легендарным ветеранам, всем работникам клуба. Важнейший матч – всегда впереди. Именно на этом тезисе построена наша корпоративная философия. …Сейчас мы с вами празднуем заслуженную победу. Возможно, это новое ощущение для кого-то из новоиспеченных чемпионов. Но для знаменитого динамовского клуба – это привычная, и только по определенным причинам немного отложенная традиция. Надеюсь – все возвращается на свои места" (Fcdynamo.kiev.ua, 16.05.21).

Прекрасным дополнением к словам президента о преемственности динамовских поколений можно смело считать сообщениев официальном Твиттере УЕФА, опубликованное на следующий день после победы "бело-синих" над "Зарей". Европейский футбольный союз напомнил всем о 46-летней годовщине завоевания динамовцами их первого Кубка кубков!

"ШАХТЕР": НА ПОРОГЕ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН?

Совсем другие настроения нынче витают в лагере донецкого "Шахтера", который впервые за четырнадцать лет завершил сезон без единого титула.

Руководство горняков если и не считает главным виновником неудач португальского специалиста Луиша Каштру, то уже по крайней мере не видит в нем человека, способного вернуть команду на победный курс. После завершающего тура 59-летний тренер сам заявил, что покидает "Шахтер", а на минувшей неделе уже клуб на своем официальном сайте подтвердил факт расставания с

португальцем.

Успехи первого донецкого сезона Каштру, ознаменованного уверенным чемпионством и выходом в полуфинал Лиги Европы, вкупе с провалом сезона №2, разделили поклонников "Шахтера" на два лагеря – тех, кто поддержал отставку тренера, и тех, кто был против нее.

Вряд ли расставило все точки над "i" и развернутое интервью опытного специалиста, хотя тот и пытался быть максимально откровенным.

Тренер в частности заметил, что покидает Украину с чистой совестью, потому что подготовил для "Шахтера" около полутора десятка молодых игроков. Среди упомянутых им имен – Трубин, Додо, Бондарь, Витао, Корниенко, Сиприано, Судаков, Бондаренко, Маркос Антонио, Вьюнник, Фернандо, Мудрик, Тете, Соломон...

"Я думаю, что наша команда имела психологическую стойкость, футболисты были едины и уверены в себе. Возможно, все дело в том, что нам не хватало баланса – были молодые и опытные игроки. Мы очень рано начали отставать от "Динамо", это создавало некое давление – понимали, что нужно догонять соперника. Это был прессинг, с которым наша молодежь не справилась. Вспоминаем о коронавирусе – болезни и травмы заставляли менять состав, вся эта чехарда не позволяла стабилизировать игру команды. У нас получилось два разных сезона, которые мы даже не можем сравнить" (Ua.tribuna.com, 14.05.21), – заключает Каштру.

Журналист Игорь Юрич указывает на то, что в действиях команды в последнее время не чувствовалось тренерской руки, но, признается, что не уверен, есть ли в том вина самого Каштру.

"Коуч "Шахтера" всю вторую половину сезона добросовестно исполнял рыцаря печального образа. Именно так он и выглядел – мученик-идеалист, несущий свой крест. Старательно объясняющий нам, как должно бы было быть, и ни разу ни на кого не пожаловавшийся – никакого сора из избы. С тихой грустью наблюдающий, словно со стороны, как умирает созидаемая им команда" (Ua-football.com, 12.05.21), – констатирует автор.

Со своей стороны Валерий Василенко допускает, что основные ошибки были допущены тренерским штабом Каштру на последних зимних сборах, после которых произошел разлад с Тайсоном, а саму команду было не узнать:

"Осознавал ли Каштру, что все идет под откос? Естественно. Но, понимая, что команда нуждается в лечении, причем вплоть до хирургического вмешательства, тренер ограничился "горчичниками". По большому счету, он лишь констатировал проблемы, но не решал их. В пользу тренера можно принять аргументы относительно травм и болезней ведущих игроков. Но, вместе с тем нужно признать, что Луческу в подобной ситуации сумел перепрофилировать своих подопечных, а Каштру – нет" (Sport.ua, 13.05.21).

Наконец другой Валерий – Пригорницкий – приходит к логичному выводу о том, что донецкий клуб стоит на пороге больших премен. В первую очередь – кадровых. Журналист предрекает скорый уход Марлоса и Дентиньо, у которых заканчиваются контракты с клубом в конце года, а также ныне травмированного Мораэса, которому к моменту выздоровления уже исполнится 35.

При этом, ссылаясь на недавнее интервью Рината Ахметова, автор напоминает, что массовой закупки новых футболистов тоже не будет:

"Наверняка приобретут одного форварда и, может быть, еще одного-двух футболистов на перспективу. А ставка будет сделана на тех, кто уже есть – Соломона, Тете, Додо, Маркоса Антонио, Фернандо. Многие эксперты полагают, что "Шахтер" точно станет слабее и даже начнет проигрывать конкуренцию "Динамо". Однако давайте не спешить с выводами и прогнозами. Дончане уже не раз доказывали, что умеют выходить из трудных положений" (Kp.ua, 12.05.21), – оговаривается аналитик.

Окажутся ли верными эти прогнозы, скоро узнаем. Возможно, непосредственно от нового главного тренера "Шахтера", представление которого, поговаривают, уже не за горами. Главным претендентом на вакантное место по-прежнему остается 41-летний итальянец Роберто Де Дзерби, которому русскоязычная страничка Википедии даже уже успела вверить донецкую команду.

В ФОКУСЕ – СБОРНАЯ

Правда, после завершения клубного сезона в Украине все внутренние кадровые пертурбации утрачивают свою значимость на фоне приближающегося ЕВРО-2020. До стартового поединка нашей команды против Нидерландов осталось меньше месяца!

Времени очень мало. И нет ничего удивительного, что динамовские сборники безо всякой паузы на отдых после кубкового триумфа отбыли в распоряжение Андрея Шевченко. Киевский клуб остается базовым для национальной команды даже притом, что два его футболиста – Владимир Шепелев и Александр Андриевский – из-за травм точно не смогут сыграть на континентальном первенстве.

Из 25 футболистов, прибывших на первый харьковский сбор "сине-желтых", больше половины, а именно тринадцать, представляют "Динамо", восемь – "Шахтер", по одному – "Мариуполь", "Днепр-1", бельгийский "Кортрейк" и венгерский "Ференцварош".

Группа легионеров присоединится к партнерам после 23 мая, когда финишируют сезоны в Италии, Англии и Бельгии. Под вопросом участие в подготовке восстанавливающихся после повреждений Виктора Коваленко и Евгения Коноплянки. Последним ожидается приезд Александра Зинченко, чей "Манчестер Сити" живет подготовкой к финалу Лиги чемпионов.

23 мая нашей сборной предстоит сыграть домашний спарринг с Бахрейном, а еще через неделю Шевченко надлежит окончательно определиться с заявкой команды на ЕВРО-2020. Финальная обойма будет насчитывать 26 фамилий.