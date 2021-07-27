"Динамо" сделало подарок всем болельщикам, воевавшим на Донбассе

Киевский футбольный клуб "Динамо" сделал 50% скидку на билеты для всех болельщиков, которые сражаются за Украину, отражая российскую агрессию на Донбассе. Льготы на билеты или абонементы в сектор № 61 действуют для посещения домашних матчей "бело-синих" в Премьер-лиге и Кубке Украины до 1/2 финала включительно.

Для того, чтобы купить тикет в половину стоимости, необходимо предъявить паспорт и удостоверение участника боевых действий. Если боец вернулся с войны, заработав инвалидность 1-й или 2-й группы, то для него вход будет бесплатный. Опять же - при покупке билета достаточно будет показать необходимые документы, подтверждающие личность и участие в войне.

Видео дня

Также бесплатный вход получат дети погибших военных:

– до 13 лет – ФИО ребенка + удостоверение члена семьи погибшего;

– с 14 лет – ID карта + удостоверение члена семьи погибшего.

Все эти льготы можно получить в клубном офисе по ул. Грушевского, 3, предоставив соответствующие документы.

Как сообщал OBOZREVATEL, подопечные Мирчи Луческу свой путь к новому чемпионству Украины начнут 1 августа поединком против "Вереса".

Напомним, что 23 июля "Динамо" оформило третий трансфер в летнее межсезонье, подписав контракт с венесуэльским нападающим Эриком Рамиресом. Его предыдущей командой был словацкий "ДАК 1904".