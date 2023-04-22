'Динамо' с голом-шедевром ушло от поражения в матче с 'Шахтером'. Видео

Киевское "Динамо" свело вничью центральный поединок 22-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Встреча на стадионе им. Лобановского в столице завершился со счетом 1:1.

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Матч начался в неспешном темпе, где обе команды медленно катали мяч в центре поля, не создавая никаких опасных моментов у ворот друг друга. На 11-й минуте вялая попытка "Шахтера" обострить ситуацию привела к неожиданному голу.

Тарас Степаненко решился на сверхдальний удар, но отбить мяч, пущенный с 30 метров, оказался непосильной задачей для Нещерета. Молодой голкипер "бело-синих" стоял против солнца и это также сыграло свою роль.

Забив, "горняки" не стали менять модель игры, все также спокойно контролируя мяч вблизи центрального круга. Хозяева неудачно пытались что-то создать в нападении, но подопечным Луческу катастрофически не хватало скорости и грамотных комбинаторных действий.

Во второй половине "Динамо" по прежнему играло вторым номером. Футболисты подолгу бегали без мяча, пыатясь его отобрать у соперника. При развитии своих атак киевлянам не хватало нетривиальных действий, из-за чего "Шахтер" легко оборонялся еще на подступах к штрафному.

Также "Динамо" допускало очень много брака при передачах, что тоже серьезно тормозило развитие атак.

Едва ли не единственный голевой момент случился на 81-й минуте, когда столичный клуб получил право на опасный штрафной удар. Герой матча Степаненко в простой ситуации ошибся, нарушив правила на вышедшим на замену Царенко. Исполнять взялся Андриевский и сделал это великолепно.

После этой игры "Шахтер" набрал 53 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице УПЛ. "Динамо" с 41 пунктами идет четвертым.

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