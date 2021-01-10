"Динамо" опубликовало результаты ПЦР-тестов на COVID-19 перед выходом из отпуска

Максим Иншаков Футбол 21:31, 10.01.2021

В воскресенье 10 января все футболисты и персонал киевского "Динамо" после выхода из отпуска и перед возобновлением тренировочного процесса сдали ПЦР-тесты на COVID-19.

Результаты всех тестов – отрицательные, сообщает официальный сайт столичной команды.

Такие же отрицательные результаты получили игроки и персонал молодежной и юношеской команд.

Мирчи Луческу с подопечными начнет подготовку к новому сезону в понедельник. Перед этим утром первая часть динамовцев пройдет традиционное медобследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луческу, подводя итоги сезона, отметил, что молодым игрокам клуба очень нужен опыт и результаты на международной арене.

Румынский наставник доволен, что команде удалось выйти в Лигу чемпионов, что добавило футболистам энтузиазм и дополнительную мотивацию.

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