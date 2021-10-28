'Динамо' неожиданно проиграло 'Мариуполю' в чемпионате Украины среди молодежи

Молодежный состав киевского "Динамо" испытывает трудности в выступлениях в чемпионате страны, тогда как в в Юношеской Лиге УЕФА лидирует в своей группе. Недавно "Динамо" (U19) разгромило "Баварию", а вот в четверг, 28 октября, проиграло "Мариуполю" – 0:1.

Об этом сообщил официальный сайт "бело-голубых". Единственный мяч гости из Киева пропустили после дальнего удара Родиона Плаксы уже на третьей минуте. Как подопечные Игоря Костюка ни старались, но не смогли даже сравнять счет во встрече с середняком.

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В случае успеха "Динамо" могло выйти в лидеры чемпионата, однако осталось на втором месте. Отставание от "Шахтера" составляет два очка, но "бело-голубые" сыграли на матч больше. Да и преследователи из "Металлиста 1925", "Ворсклы" и "Руха" – совсем близко.

Ранее в октябре молодые динамовцы уступили "горнякам" 0:2 и разошлись ничьей 3:3 со "Львовом".

Очередной тур основных составов в Премьер-лиге пройдет с 30 октября по 1 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" добыл волевую победу над "Реалом" в Юношеской лиге УЕФА.

В то же время Андрей Шевченко вспомнил свой "Золотой мяч" и "Оранжевую революцию" в Украине.