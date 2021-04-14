"Динамо" не рассматривает вариант с возвращением Ярмоленко: СМИ назвали причину

"Динамо" не рассматривает вариант с возвращением в команду полузащитника "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко по финансовым причинам, несмотря на слухи, которые появились в СМИ.

Как сообщает издание Meta-ratings.com.ua, киевский клуб не сможет позволить себе его трансфер, который сейчас оценивается в пять миллионов евро. Кроме того, приглашение звездного украинца не входит в приоритетные планы главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу.

Также отмечается, что зарплата Ярмоленко, которая сейчас якобы составляет 3,3 миллиона евро в год, является несопоставимой с окладом других футболистов киевлян, что может привести к проблемам внутри коллектива.

При этом, по информации Telegram-канала "Динамо Киев Inside", возвращение Андрея в команду действительно не рассматривается из финансовых соображений. Отмечается, что Ярмоленко не согласится на крайне резкое снижение зарплаты (с якобы 7,5 млн фунтов стерлингов до условного миллиона), поэтому он и его агент начали изучать возможность переезда украинца в Турцию, Китай или США.

Также сообщается, что наш соотечественник все же может вернуться в киевский клуб, но уже после окончания карьеры, чтобы занять пост спортивного директора.

Ярмоленко не вернется в "Динамо" Telegram-канал "Динамо Киев Inside"

Напомним, что Ярмоленко находился в структуре "Динамо" с 2007 по 2017 год и провел за это время 340 матчей за клуб, забив 137 голов и отдав 90 результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация, что "Вест Хэм" собирается продать украинца с огромной скидкой.