"Динамо" нацелилось на футболиста чемпионов Хорватии – СМИ

Киевское "Динамо" нацелилось на трансфер опорного полузащитника загребского "Динамо" Кристиана Якича.

Как сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside", украинский клуб ведет переговоры с чемпионами Хорватии о подписании их футболиста.

"Кристиан Якич, 1997 год рождения, опорный полузащитник (центральный полузащитник) из "Динамо" (Загреб). Начинайте присматриваться и гуглить. Балканский скаутский вектор в действии. Молодой возраст, хороший бекграунд, приемлемая цена. Находится в киевском ростере. Идут переговоры", – написано в социальной сети.

"Динамо" ведет переговоры с Кристианом Якичем Telegram-канал "Динамо Киев Inside"

Отметим, что Якич перешел в команду из Загреба только летом 2020 года из местной "Локомотивы" за 1,2 миллиона евро. Его стоимость по версии портала Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне он принял участие в 11 поединках "Динамо" в первенстве Хорватии, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Якич также провел несколько матчей за молодежные сборные страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские гранды "Динамо" и "Шахтер" поспорят за талантливого израильского футболиста.