13 мая 1927 года – день рождения киевского "Динамо". ФК "Динамо" (Киев) – это больше, чем футбол. Это частица жизни миллионов поклонников этой игры, на протяжении десятилетий "Динамо" приносило и продолжает приносить радость, которую нельзя ни с чем сравнить. Иногда динамовцы огорчают своих болельщиков, но как же в футболе без этого…

Какими были первые футбольные шаги клуба с берегов Днепра. Известно, что свою первую встречу киевляне провели 1 июля 1928 года в Белой Церкви. И первый блин оказался комом. Гости, к большой радости местных болельщиков, уступили – 1:2. В том же году динамовцы проиграли в Гомеле сборной Беларуси – 1:5, затем в Киеве уступили своим московским одноклубникам – 2:6, сыграли вничью с одесским "Динамо" – 2:2, а в заключительном матче года обыграли многократного чемпиона Киева "Желдор" – 1:0.

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Киевляне провели в своем первом сезоне 10 матчей (4 победы, 2 ничьи, 4 поражения, мячи – 22:22). Больше других партнеров – 5 матчей – провел в составе "Динамо" вратарь Антон Идзковский.

В 1919 году количество сыгранных динамовцами матчей значительно увеличилось – их было где-то под 30. Вот результаты некоторых из них: "Динамо" Ростов-на-Дону – 1:1, "Динамо" Таганрог – 0:1, "Пищевик" Одесса – 8:0, сборная Николаева – 1:3, в Москве победа над местными одноклубниками – 2:1. Провели киевляне и первый международный матч, на своем поле уступив сборной Нижней Австрии – 3:4. Стабилизировался и состав "Динамо". Вот фамилии некоторых игроков: Антон Идзковский, Герман Бланк, Федор Тютчев, Виктор Садовский, Михаил Денисов…

В 1930 году "Динамо" проводило свои домашние матчи на поле Красного стадиона (ныне НСК "Олимпийский"). Стадион "Динамо" только строился, и был введен в эксплуатацию только в 1933 году. 22 матча сыграли в Киеве и в гостях динамовцы. Вот результаты некоторых матчей в том году: сборная Ростова-на-Дону – 5:1, ЦДКА – 3:2, сборная Ленинграда – 3:2, "Динамо" Днепропетровск – 2:1, сборная Днепропетровска – 0:0, "Динамо" Херсон – 7:2.

Шли годы, киевляне продолжали набираться опыта.

В 1936 году прошел первый чемпионат СССР. Он был короткий, всего в шесть туров. В стартовой игре на поле киевского стадиона "Динамо" хозяева огорчили своих 15 тысяч поклонников, уступив динамовцам Москвы – 1:5. И даже последовавшие четыре подряд победы с общим счетом 16:3 не позволили догнать московских одноклубников. Но второе место в первом чемпионате – это был успех. Второе свое "серебро" динамовцы завоевали в 1952 году, уступив первенство московскому "Спартаку" – тогда уже за награды боролись 14 клубов.

Мчались футбольные сезоны. В 1961 году динамовцы выиграли свое первое "золото", прервав многолетнюю гегемонию московских команд. В коллекции киевского "Динамо" более 60 трофеев. Вот они: чемпион СССР (13 раз – рекорд!), серебряный (11 раз) и бронзовый призер (3 раза), Кубок СССР (9 раз), Кубок сезона (3 раза – рекорд!), чемпион Украины (16 раз – рекорд!), серебряный (12 раз) и бронзовый (1 раз) призер, Кубок Украины (13 раз), Суперкубок Украины (9 раз), Кубок обладателей Кубков (1975 и 1986 года), Суперкубок УЕФА 1975 года, Кубок чемпионов Содружества (4 раза), Кубок Первого канала, Кубок памяти Валерия Лобановского (2 раза), Кубок Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), "Пасифик" (США), "Пикки" (Ливорно, Италия), Teresa Herrera (Ла-Корунья, Испания), Football Impact Cup (Марбелья, Испания) и т.д.