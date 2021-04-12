"Динамо" хочет вернуть Ярмоленко – СМИ

Киевское "Динамо" в летнее трансферное намерено вернуть Андрея Ярмоленко из английского "Вест Хэм Юнайтед".

Такой информацией располагает португальский журналист Педро Алмейда, о чем он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter. По его данным, английский и украинский клубы уже вступили в переговоры относительно возможного трансфера.

Педро Алмейда сообщил об интересе "Динамо" к Ярмоленко

Отметим, что в нынешнем сезоне украинский полузащитник испытывает трудности с попаданием в состав "молотобойцов". На его счету всего 345 сыгранных минут в английской Премьер-лиге. Ярмоленко дважды получал травмы, пропустив два месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевскому "Динамо" предложили обменять "нового Шевченко" Владислава Супрягу на форварда "Днепра-1" и сборной Украины Артема Довбыка.