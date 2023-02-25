"Дичайший звиздец" и "позорище". Поступок главы "Газпрома" вызвал омерзение у российских болельщиков
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, катаясь на ледовом катке у "Газпром Арены", прокомментировал получению гражданства РФ бразильскими футболистами Малкомом и Клаудиньо. Слова чиновника вызвали бурную реакцию у российских болельщиков.
В своем интервью Миллер посоветовал остальным гражданам завидовать тому, что эти спортсмены из Бразилии получили документы с двуглавым орлом.
"Искренне рад от всей души за Малкома и Клаудиньо. Получение паспорта – доверие страны. Читайте, завидуйте! – цитирует Миллер Telegram-канал "Зенита".
В комментариях фанаты назвали Миллера "мерзким персонажем".
"Самый мерзкий персонаж в росфутболе вместе с царем", "Газпром в своём репертуаре - иностранцам и чинушам больше даёт чем населению страны. Позорище", - пишут юзеры.
Болельщики не смогли сдержать эмоций.
"Творят дичайший звиздец и издевательски предлагает завидовать.Лютый кошмар" - пишут фанаты.
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