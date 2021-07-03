Держим кулаки! Верим в победу, – Кличко поддержал сборную Украины перед матчем с Англией

Мэр Киева Виталий Кличко поддержал сборную Украины по футболу перед матчем с Англией в четвертьфинале Евро-2020. Обращение к украинским футболистам и фанов Кличко обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Как спортсмен я сегодня очень хорошо понимаю волнения каждого игрока украинской сборной. Особенно понимаю эмоции Андрея Шевченко – когда ты чемпион и выходишь на бой против сильного противника. И здесь важно все – и физическая форма, и концентрация, и настрой на победу. А в футболе – еще и слаженная игра всей команды, – отметил мэр Киева. – Пусть форма, дух и воля помогут сегодня нашим ребятам! Держим кулаки! Верим в победу! Героям слава!", – написал Виталий Кличко.