'Дадут свет на 3 часа': в России выбирают соперников для Украины и распинают Реброва после победы 'сине-желтых' в Лиге наций

Победа сборной Украины над Албанией (2:1) в заключительном матче группового этапа Лиги наций в дивизионе В явно не порадовала футбольных болельщиков из РФ, которые любят поплеваться ядом после провалов команды Сергея Реброва. В этот раз фанаты страны-агрессора преимущественно распинали нашего тренера за слабую игру и разбирали будущих соперников "сине-желтых" в плей-офф за место в элите турнира.

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Некоторые в РФ в своих комментариях отнеслись к сборной Украины достаточно благосклонно, даже снова вспомнили про братьев-славян и как бездарно показывают матчи нашей команды в России.

"Если вот совсем объективно – группа закончилась так, как и должна была", – написал один из фанатов. "Если бы братья славяне только в спорте сражались", – мечтал другой болельщик.

"С такой игрой еще и переходной с группой А сыграют. Реброва гнать, опять не ту установку дал после 10-й минуты. В атаку почти не ходили, чуть не доигрались", – разбирали игру сборной Украины в РФ.

Вообще тема тренера "сине-желтых" поднималась чаще всего. Вспоминались даже времена, когда сборной руководил Андрей Шевченко. Или и правда в РФ так переживают из-за проблем в игре Украины, или их нервирует его активная антироссийская позиция, а на пресс-конференции перед матчем он запретил албанскому переводчику переводить ему вопросы на русский язык. Правильный ответ выбрать не сложно.

"Ребров явно не тащит. Этот матч еще не смотрел, но судя по цифрам опять отдали владение сопернику и играли на контратаках. Команда слишком плохо контролирует мяч для такого подбора игроков, а при защите вжимается в свою штрафную", – писали за поребриком.

"Чехи помогли Украине, слабо все равно выступили, сборная Шевы эту группу бы разорвала", – критиковали игру украинцев.

"Вау. Ну иностранца из футбольной страны еще долго позвать не получится. Хотя и Монтелла группу не выиграл", – задумались в РФ над персоной нового тренера для "сине-желтых".

Также за поребриком уже начали выбирать и рассматривать соперников Украины в стыковых поединках за право подняться в элитный дивизион Лиги наций в розыгрыше-2026/2027.

"Сербия, Шотландия, Венгрия, Бельгия. Кто из них", "Просто мимо проходил. Венгрия и Шотландия – приемлемо, Сербия – плохо, Бельгия – очень плохо. Ну и в случае повышения шансы вернуться назад – максимальные", – считают болельщики в РФ.

На что им напомнили, что последняя игра Украины с Сербией закончилась разгромом сербов 5:0: "Ну а с Бельгией ничейку на Евро скатали, последние минуты бельгийцы на отбой играли".

В целом, в России на удивление спокойно восприняли победу Украины и борьбу за место в элитном дивизионе Европы, хотя без всемирного заговора против РФ не обошлось: "Ну, понятно, что албанцы проиграли по указке западных спецслужб и заокеанских кукловодов".

"А Зина то плакал или нет? Вроде ж вышли в плей-офф, можно было бы и порыдать", "В честь такого праздника вам дадут свет не на 2, а на 3 часа", – гордятся в РФ своими ударами по гражданской инфраструктуре.

Ранее OBOZ.UA сообщал, когда и где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги наций и подготовили расписание трансляций.

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