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"Дадут свет на 3 часа": в России выбирают соперников для Украины и распинают Реброва после победы "сине-желтых" в Лиге наций

Елена Павлова
Футбол
3 минуты
1,3 т.
'Дадут свет на 3 часа': в России выбирают соперников для Украины и распинают Реброва после победы 'сине-желтых' в Лиге наций

Победа сборной Украины над Албанией (2:1) в заключительном матче группового этапа Лиги наций в дивизионе В явно не порадовала футбольных болельщиков из РФ, которые любят поплеваться ядом после провалов команды Сергея Реброва. В этот раз фанаты страны-агрессора преимущественно распинали нашего тренера за слабую игру и разбирали будущих соперников "сине-желтых" в плей-офф за место в элите турнира.

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Некоторые в РФ в своих комментариях отнеслись к сборной Украины достаточно благосклонно, даже снова вспомнили про братьев-славян и как бездарно показывают матчи нашей команды в России.

"Дадут свет на 3 часа": в России выбирают соперников для Украины и распинают Реброва после победы "сине-желтых" в Лиге наций

"Если вот совсем объективно – группа закончилась так, как и должна была", – написал один из фанатов. "Если бы братья славяне только в спорте сражались", – мечтал другой болельщик.

"Дадут свет на 3 часа": в России выбирают соперников для Украины и распинают Реброва после победы "сине-желтых" в Лиге наций
"Дадут свет на 3 часа": в России выбирают соперников для Украины и распинают Реброва после победы "сине-желтых" в Лиге наций
"Дадут свет на 3 часа": в России выбирают соперников для Украины и распинают Реброва после победы "сине-желтых" в Лиге наций

"С такой игрой еще и переходной с группой А сыграют. Реброва гнать, опять не ту установку дал после 10-й минуты. В атаку почти не ходили, чуть не доигрались", – разбирали игру сборной Украины в РФ.

Вообще тема тренера "сине-желтых" поднималась чаще всего. Вспоминались даже времена, когда сборной руководил Андрей Шевченко. Или и правда в РФ так переживают из-за проблем в игре Украины, или их нервирует его активная антироссийская позиция, а на пресс-конференции перед матчем он запретил албанскому переводчику переводить ему вопросы на русский язык. Правильный ответ выбрать не сложно.

"Дадут свет на 3 часа": в России выбирают соперников для Украины и распинают Реброва после победы "сине-желтых" в Лиге наций

"Ребров явно не тащит. Этот матч еще не смотрел, но судя по цифрам опять отдали владение сопернику и играли на контратаках. Команда слишком плохо контролирует мяч для такого подбора игроков, а при защите вжимается в свою штрафную", – писали за поребриком.

"Чехи помогли Украине, слабо все равно выступили, сборная Шевы эту группу бы разорвала", – критиковали игру украинцев.

"Вау. Ну иностранца из футбольной страны еще долго позвать не получится. Хотя и Монтелла группу не выиграл", – задумались в РФ над персоной нового тренера для "сине-желтых".

"Дадут свет на 3 часа": в России выбирают соперников для Украины и распинают Реброва после победы "сине-желтых" в Лиге наций
"Дадут свет на 3 часа": в России выбирают соперников для Украины и распинают Реброва после победы "сине-желтых" в Лиге наций

Также за поребриком уже начали выбирать и рассматривать соперников Украины в стыковых поединках за право подняться в элитный дивизион Лиги наций в розыгрыше-2026/2027.

"Сербия, Шотландия, Венгрия, Бельгия. Кто из них", "Просто мимо проходил. Венгрия и Шотландия – приемлемо, Сербия – плохо, Бельгия – очень плохо. Ну и в случае повышения шансы вернуться назад – максимальные", – считают болельщики в РФ.

На что им напомнили, что последняя игра Украины с Сербией закончилась разгромом сербов 5:0: "Ну а с Бельгией ничейку на Евро скатали, последние минуты бельгийцы на отбой играли".

"Дадут свет на 3 часа": в России выбирают соперников для Украины и распинают Реброва после победы "сине-желтых" в Лиге наций

В целом, в России на удивление спокойно восприняли победу Украины и борьбу за место в элитном дивизионе Европы, хотя без всемирного заговора против РФ не обошлось: "Ну, понятно, что албанцы проиграли по указке западных спецслужб и заокеанских кукловодов".

"Дадут свет на 3 часа": в России выбирают соперников для Украины и распинают Реброва после победы "сине-желтых" в Лиге наций

"А Зина то плакал или нет? Вроде ж вышли в плей-офф, можно было бы и порыдать", "В честь такого праздника вам дадут свет не на 2, а на 3 часа", – гордятся в РФ своими ударами по гражданской инфраструктуре.

"Дадут свет на 3 часа": в России выбирают соперников для Украины и распинают Реброва после победы "сине-желтых" в Лиге наций
"Дадут свет на 3 часа": в России выбирают соперников для Украины и распинают Реброва после победы "сине-желтых" в Лиге наций

Ранее OBOZ.UA сообщал, когда и где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги наций и подготовили расписание трансляций.

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